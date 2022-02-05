'Cinsel istismar' davasında 'rızası var' denildi

KONYA (DHA) - KONYA'da o dönem 16 yaşında olan A.K. (20) hakkında, kendisinden bir yaş küçük kız arkadaşı Ş.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 'nitelikli cinsel istismar' ve 'şantaj suçlamasıyla açılan davada savcı mütalaasını verdi. Savcı, eylemin Ş.A.'nın rızasıyla gerçekleştiğini; cebir, tehdit veya hileyle mağdurenin iradesinin sakatlandığına dair ve A.K.'nin mağdureye şantaj yaptığına ilişkin delil olabilecek veriye rastlanılmadığını belirtti. A.K.'nin 'reşit olmayanla cinsel ilişkiye teşebbüs' suçundan ceza alması talep edildi.

Konya'da bir okçuluk kulübünde eğitim alan A.K., 17 Kasım 2017'de kulübün WhatsApp grubundan Ş.A. ile tanıştı. Aynı kulübün sporcusu olduklarından görüşmeye başlayan ikili arasında duygusal ilişki başladı. Bir süre arkadaşlıkları devam eden Ş.A., ailesine A.K.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve yan yana çekildikleri fotoğrafları babasına göndereceğini belirtip şantaj yaptığını söyledi. Bunun üzerine aile A.K. hakkında şikayetçi oldu.

A.K. hakkındaki mütalaanın vicdanları yaraladığını söyleyen Ceylan, "Bu tür kişilerin caydırıcı bir cezayla cezalandırılmasından yanayız. Ancak bu gidişle Türk Ceza Kanunu'na göre cezaevine bile girmeyecek bir eylemi icra eden sanıktan bahsediyoruz. Dosyada gelinen son noktada ise savcılıkça verilen mütalaa ne yazık ki vicdanları yaralamakta. Olaydan çok zaman geçtiği için fiili livata bulgusuna rastlanılmadı. Savcılık da fiili livata bulgusuna rastlanılmadığı için sanık beyanlarına da dayanarak mağdurenin rızası dahilinde gerçekleştiğini kanaat getirmiş durumdadır. Tabi ki böyle bir durum söz konusu değildir. Sanığın tüm beyanları, birbiriyle çelişmektedir" dedi.