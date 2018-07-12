Falcı Kadın, Ormanlık Alanda Cinsel İlişki Teklifini Kabul Etmeyen Adamı Kaşla Göz Arasında Soydu!
Antalya'da arabada 30 bin TL'sini sayan adama ormanda cinsel ilişki teklif eden kadın, reddedilince bu kez fal bakıp dua okuma bahanesiyle soydu. 16 suçtan aranan kadın yakalanarak tutuklandı.
Antalya'da, otomobilinde para sayan A.C.'ye ormanlık alanda cinsel ilişki teklifinde bulunan Dilek Y., olumsuz yanıt üzerine bu kez parasına 'dua' okuyup falına bakma teklifinde bulundu. Kadının teklifini kabul eden A.C, teslim ettiği 30 bin lirayı geriye alınca 5 bin 400 liranın eksik olduğunu gördü. Yaklaşık 2 ay sonra yakalanan Dilek Y., tutuklandı.
ARABADA 30 BİN TL'Yİ SAYAN ADAMA CİNSEL İLİŞKİ TEKLİFİNDE BULUNDU
Olay, 18 Mayıs günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Toptancı Hal Kompleksi yanında meydana geldi. Bir banka şubesinden 30 bin lira çeken A.C., park ettiği otomobilinde parayı saymaya başladı. A.C.'nin para saydığını görüp takibe alan Dilek Y., yanına gidip ormanlık alanda birlikte olabilecekleri teklifinde bulundu.
REDDEDİLİNCE PARASINA DUA OKUMAYI TEKLİF ETTİ
A.C., "Ramazan ayında utanmıyor musun?" diyerek, olumsuz karşılık verdi. Dilek Y., bunun üzerine A.C.'ye bu kez parasına dua okuyabileceği ve fal bakabileceği teklifinde bulundu. Kadının teklifini kabul eden A.C., aracına aldıktan sonra 200, 100 ve 50'lik desteler halindeki 30 bin lirayı teslim etti. Bir süre okuyup üfleyen Dilek Y., parayı teslim ettikten sonra otomobilden inip uzaklaştı.
PARASINI ALAN ADAM EKSİK OLDUĞU FARK ETTİ
Kadının araçtan inmesinin ardından parayı yeniden sayan A.C., 5 bin 400 liranın eksik olduğu fark edince durumu polise bildirdi.
16 SUÇTAN ARANAN KADIN TUTUKLANDI
Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Dilek Y.'yi dün yakaladı. Dilek Y.'nin 16 suçtan kaydının bulunduğu, 4 olaydan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Dilek Y., ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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Cinsel ilişki teklifini reddedip fal bakma teklifini kabul etmek nasıl bir kafaCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Dışarda görsem teyzeyi, dininde namazında niyazında derim. Maşallah kadının beynindeki düşüncelerin yanında şeytan bile halt etmiş.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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