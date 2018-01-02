Cinsel Organına Taktığı Yüzüğü Doktorlar Çıkaramayınca Gencin Yardımına İtfaiye Koştu
İngiltere'de, cinsel organına taktığı yüzüğü çıkaramayan gencin yardımına doktor ve hemşirelerin ardından itfaiye yetişti.
İngiltere'de yılbaşı gecesi kız arkadaşı ile ilişkiye giren adam, cinsel organına taktığı yüzük cinsel organına sıkışınca hastaneye kaldırıldı.
10 İTFAİYE GÖREVLİSİ GELDİ
Doktor ve hemşirelerin tüm çabalarına rağmen yüzük sıkıştığı yerden çıkarılamayınca hastaneye itfaiye ekipleri çağrıldı. 10 kişiden oluşan iki itfaiye ekibi altı saatlik bir uğraştan sonra yüzüğü çıkarmayı başardılar.
İKİ EKİP 6 SAAT ÇALIŞTI
Suffolk bölgesi itfaiye ve kurtarma ekipleri adına açıklama yapan yetkili, hastanede doktorların cinsel organa sıkışan tel halkayı çıkaramadıkları için kendilerinden yardım istediklerini söyledi. Bunun üzerine hastaneye gönderilen iki ekibin altı saatlik çalışma sonrasında cinsel organdaki yüzüğün hassas aletler ile küçük parçalara ayrılarak çıkarıldığını söyledi.
İNGİLTERE'DE GÜNÜN HABERİ OLDU
Yetkili, adamın yaralanıp yaralanmadığı veya herhangi bir ameliyat geçirip geçirmeyeceği hakkında bilgi vermedi. İngiltere'de son yıllarda sıkça karşılaşılan bu durumla ilgili itfaiye 3 yıl önce bilgilendirici bir video yayınlamıştı. Olay, İngiltere'de günün en çok konuşulan haberi oldu.
Haberler.com/Dış Haberler
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puhahahahahhhahahaahCevap Yaz Yayından Kaldır
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Nisalamis olmasinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ulan ben bilezige takamazken adam yüzüge takmış. Demek ki bir tekniği var bu işin.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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İşiniz gücünüz boş boş haber yapmak memleket teşekkür o kadar sorunlar varken yaptığınız haberlere bakCevap Yaz 10 3 Yayından KaldırSS: sen desende dememsende bu haberı yaparlar2 Yayından Kaldır
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Olum bu ne lan haberlerimiz hep bi "dalga"lı bugün...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bu olay türkiyede olsaydı ssk masrafı karşılarmıydı?Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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Yok la inanmayın. Abartı haber. Itfaiye ne yapacak adamın şeyine. UydurmaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Yüzüklerin efendisi beyinsiz japonCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ulan millet savasta oluyo millet acliktan oluyo bu adilerin yaptigina bak Allah belanizi versin baskada yorum yapmiyorumCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ne mal varmış. Halka takip geziyo:))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sevim kooşşCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Tam bi rezillik görgüsüz yüzüğün ne işi var oralarda koymaya yer mi bulamadım tvbe tövbeCevap Yaz Yayından Kaldır
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Guines rekorlar kitabına girmek için yüzüyü şeyine değil, müsait bi yerine sokacaktın. İtfaiye de gelir bi şey daha sokar çıkartmak için o zaman kesin guiness rekorlar kitabına girersinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gunes rekorlar kitavina gecer.. En abdal erkek olarakCevap Yaz 11 5 Yayından Kaldır
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Fantezi yapa yapa gebereceksiniz . Sonu yok en iyisi at kendini kurtul . Siz niye yasıyorsunuz ki kafanızla seyiniz yer değiştirmiş aklınızda sapkınlıktan başka birşey yok yaşamayın bu hayat size çok ağır geberin kuş beyinliler .Cevap Yaz 36 2 Yayından Kaldır
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Kesip atsaydiniz ne ugrastinizCevap Yaz 50 5 Yayından Kaldır
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Vur baltayı gitsin cahil herifCevap Yaz 29 3 Yayından Kaldır
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Hay canının derdine düşesece diyecem düşmüşsün zaten, şeyini parmakmı sandın yüzük taktın iyiki kulak sanmadın aptal herif.!Cevap Yaz 13 3 Yayından Kaldır
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madem adam bu kadar malmış kesip atsalarmış boşuna taşımasın.Cevap Yaz 18 1 Yayından Kaldır
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yuzgu belki buyitmek istemisCevap Yaz 12 8 Yayından Kaldır