Cinsel ilişki sırasında partnerini cinsel ilişki oyuncağıyla öldürdü

13.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:53

Avustralya'da 20 yaşındaki Jamie Lee Dolheguy adlı bir kadın, çöpçatan sitesinde tanıştığı kişiyle cinsel ilişkiye girdi. Genç kadın cinsel ilişki sırasında partneri olan 24 yaşındaki Maulin Rathod adlı adamı cinsel ilişki oyuncağı ile boğarak öldürdü.

Avustralya'da popüler olan çöpçatan sitesi Plenty of Fish aracılığı ile tanıştığı 24 yaşındaki Maulin Rathod'u öldürmekle suçlanan 20 yaşındaki Jamie Lee Dolheguy mahkemede ön duruşmaya çıkartıldı. İnternet üzerinden tanıştığı Rathod ile mesajlaşan Dolheguy, ikilinin cinsel ilişki sırasında "köle fantezisi" başta olmak üzere birçok konuda anlaştıktan sonra buluştuklarını belirtti.

"KİŞİLİK BOZUKLUĞU" HASTASI

Polis sorgusu sırasında kaydedilen ifadelerinde Dolheguy, "Eve geldiğinde onu yatak odasına çağırdım. Boğarak nefessiz bırakma fantezisi konusunda yeni şeyler öğrenmekten dolayı mutluydu. Ona evden çıkma izni vermeyeceğimi söylediğimde, bunun kendisi için bir problem olmadığını söyledi" diye konuştu. Kişilik bozukluğu olduğu tespit edilen kadın, "Benim kötü tarafım cinayeti işledi. Birini öldürebileceğimden emin olmak için bu cinayeti işledim" ifadelerini kullandı.

"BENİ ENGELLEYECEK KADAR GÜÇLÜ MÜSÜN?"

Daha sonra yatakta fantezi yapmak için kostüm giydiğini söyleyen genç kadın, "Ona, 'Ellerim boğazına ne kadar yakın. Eğer boğazını böyle sıkıca sıksam ne olur? Beni engelleyecek kadar güçlü müsün' diye sordum. O da güçlü olduğunu söyleyince yaptık" dedi. Öte yandan katil zanlısı kadın, talihsiz adamın; "Eğer canımı yakmayacaksan boğazımı sıkabilirsin" dediğini ileri sürdü.

20 yaşındaki Dolheguy, daha sonra genç adamın boğazını sıktığını ve Rathod'u boğazlarken bacaklarıyla da talihsiz adamın hareket etmesini engellediğini söyledi.

"HER ŞEY BİTECEK DİYE FISILDADIM"

İtirafı sırasında Dolheguy, "Daha sonra oyuncağın şarj kablosunu alarak boynuna doladım. Bu sırada kulağına, 'Her şey iyi olacak. Her şey bitecek' diye fısıldadım" ifadelerini kullandı.

İNTERNET ARAMASINDA İLGİNÇ DETAY

Dolheguy bilgisayarında da en son, "Bu akşam eğlencesine birini öldüreceğim" ve "Bu gece birisini öldüreceğim" aramalarını yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan bilgisayarı inceleyen polisler zalim kadının "10 adımda cinayetten kurtulma yolu" başlığının olduğu bir internet sitesine girdiğini de belirledi.