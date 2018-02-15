Cinsel İlişki Oyunu Ölümle Bitti! Genç Kadın İşkence Fantezisi Yaptığı Sevgilisini Öldürdü

21 yaşındaki Rus Anastasia Onegina'nın, 24 yaşındaki sevgilisi Dmitry Sinkevich'i yaşadıkları bir cinsel ilişki oyunundan sonra öldürdüğü düşünülüyor. Genç kadın sevgilisinin cesedini parçaladığını kabul etse de öldürdüğü iddiasını reddediyor.

CİNSEL İLİŞKİ OYUNU SIRASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Sevgilisine BDSM ve okültizm uyguladığı düşünülen Anastasia, cesedi bulduğunu ve cinayetle suçlanacağından korkarak onu parçaladığını söyledi. Polis raporlarına göre ise 24 yaşındaki adam bir cinsel ilişki oyunu sırasında hayatını kaybetti.

SATANİST PAYLAŞIMLAR YAPIYOLARDI

Çiftin komşuları yerel medyaya verdikleri ifadede çiftin okültizme ve BDSM'e meraklı olduğu ve sosyal medya sayfalarında Satanist görüntüler bulunduğu belirtildi. Komşular çiftin evinden daima çok fazla ses geldiğini söyledi.

CESEDİ GENÇ KIZIN KARDEŞİ BULDU

Eski bir polis olan ve Rus ordusunda askerlik yapan Dmitry Sinkevich'in parçalanmış cesedi Anastasia'nın kız kardeşi tarafından bulundu. Genç kız hemen polise haber verdi. Genç adamın nasıl öldüğünü belirlemek için adli tıp testleri devam ediyor.

Sinkevich'in internetteki son fotoğrafı onu ve sevgilisini Pazar sabahı saat 7'de köpeklerini yürüyüşe çıkardıkları anları gösteren bir fotoğraftı.

OKÜLTİZM VE BDSM NEDİR?

Okültizm; geçmiş çağlarda doğa, evren, tesirler, insan ve evren ilişkileri ve gelecek hakkında gerek medyumnik yollarla gerekse aktarılagelen ezoterik tradisyonlar yoluyla edinilmiş derin bilgiler bütünü olarak tanımlanır. BDSM ise rızaya bağlı olarak fiziksel baskı ve kuvvetli duyusal uyarımın uygulandığı ve fantezi güç rolü oynamanın yapıldığı cinsel tercih ve kişisel ilişki türüdür.