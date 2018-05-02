Cinsel İlişki Bağımlısı Kadın Hastalığını Anlattı: Günde 5 Defa Bile Yetmiyordu!

"Günde 5 kez cinsel ilişkiye girmek yetmiyordu bazen. Sabah uyandığımda aklıma ilk gelen şey cinsel ilişkiydi ve gün boyu kafamdan atamıyordum."

3 çocuk annesi Rebecca Barker, cinsel ilişki bağımlılığının ilişkisini nasıl yıkıma uğrattığını böyle anlatıyor.

"5 DAKİKA SONRA YENİDEN İSTİYORDUM"

Barker bağımlılığı nedeniyle 4 yıl boyunca durmadan partnerinden onunla sevişmesini istemiş.

"Kısa süre rahatlıyor, 5 dakika sonra yeniden istiyordum" diyen Barker, utanç duygusuyla evden çıkamadığını ve insanların yanında duramadığını söylüyor.

BAĞIMLILIK BİR SÜRE SONRA SORUNLARA YOL AÇIYOR

İngiliz yardım kuruluşu Relate, Barker gibi bağımlılara ilişki desteği veriyor.

Partnerler ilk başta ilginin keyfini çıkarırken, bağımlılık bir süre çiftler için baş edilemez bir soruna dönüşüyor. Barker'ın partneri, aldatıldığını bile düşünmüş.

İYİLEŞEBİLMEK İÇİN İLİŞKİSİNİ NOKTALADI

"Başkalarıyla ilişki yaşadığım için suçlu hissedip onunla cinsel ilişkiye girmek istediğime inandı" diyen Barker, ilişkisine ara verip annesinin yanına yerleşmeye karar vermiş.

"Giderken ona iyileşmem gerektiğini söyledim. Ayrılmama izin verdi. Sonra hızla ilişkimizin dağılmasını izledim."

DEPRESYONU YENİNCE BAĞIMLILIĞINDAN KURTULDU

Barker üçüncü çocuğunu doğurduktan sonra kendisine depresyon teşhisi konulmuş. İşini değiştirip, partnerinden ayrılması, ardından Fransa'ya yerleşmesi ile hastalığı daha da kötüleşmiş.

Yaşam alışkanlıklarını değiştirip depresyonu yenen Barker, cinsel ilişki bağımlılığından kurtulmuş.

Şimdi bu hastalığın ülkesinde ilaç ve alkol bağımlılığı gibi tanınır olmasını istiyor.