Cinsel içerikli video ile tehdit edildiğini iddia eden kadın polis uyuşturucuyla yakalandı - Haberler
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Cinsel içerikli video ile tehdit edildiğini iddia eden kadın polis uyuşturucuyla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Cinsel içerikli video ile tehdit edildiğini iddia eden kadın polis uyuşturucuyla yakalandı

Diyarbakır'da aracında uyuşturucu ile yakalanan kadın polis, cinsel içerikli videosuyla tehdit edildiği için bu işin içine girdiğini ileri sürdü.

Diyarbakır'da aracında uyuşturucu ile yakalanan kadın polis, cinsel içerikli videosuyla tehdit edildiği için bu işin içine girdiğini ileri sürdü.

Edinilen bilgiye göre, 15 Eylül'de yapılan çalışmalarda Emine E. isimli polis memuru adına kayıtlı olan 35 AS 3645 plakalı araç ile Serdar K. adına kiralık olan 34 KV 1059 plakalı aracın Lice ilçesi kırsalına gittiği tespit edildi. Araçları takibe alan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dönüş yolunda durdurdukları araçlarda arama yaptı. Kocaköy ilçesi Kokulupınar Mahallesi mevkiinde durdurulan araçlarda öncü olan 35 AS 3645 plakalı araçtaki Serdar K. ve Mazlum Y. ile arkadan gelen 34 KV 1059 plakalı araçtaki polis memuru Emine E. indirilerek arama yapıldı. Yapılan aramalarda 34 KV 1059 plakalı araçta 4 kilo 600 gram toz esrar maddesi, 1 adet şarjör ve 15 adet fişek, 35 AS 3645 plakalı araçta ise 70 bin lira, 1 adet şarjör ve 15 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında "uyuşturucu madde imal veya ticareti yapma veya sağlama" suçundan tahkikat başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan kadın polis memuru Emine E., "Ellerinde cinsel içerikli video görüntülerim olduğundan dolayı bankadan tehditle kredi çektirerek, 35 AS 3645 plakalı araçta bulunan paramı aldılar. Serdar isimli şahıs Lice'ye kendileriyle birlikte gelmem konusunda elinde bulunan videodan dolayı tehditlerde bulundu. Uyuşturucu madde getireceklerini bilmediğimden dolayı gitmek zorunda kaldım" dedi. - DİYARBAKIR

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