Cinsel İçerikli Sitelere Pasaportla Giriş Dönemi Başlıyor
Cinsel içerikli sitelere giriş yapmak eskisinden daha da zor hale geliyor. Bu sitelere girmeye çalışanlardan pasaport ve kimlik bilgileri istenecek.
Çocukları bu tür sitelerden uzak tutmak için artık cinsel içerikli sitelere girmek çok daha zor olacak. Yaşının 18 ve üzeri olduğunu ispatlayamayanlar site dışında kalacak.
18 YAŞIN ÜSTÜNDEYİM DİYEN GİREBİLİYORDU
Bugüne kadar siteler kullanıcılarına "18 yaşının üstünde misin" diye soruyor ve "Evet" yanıtı veren doğrudan sitelere girebiliyordu. Ancak bunun hiçbir işe yaramadığı ortada.
İngiltere'de başlatılan yeni bir kampanyaya göre bu sitelere girmek isteyenler artık bazı özel bilgilerini paylaşmak zorunda kalacak ki bu sitelere girebileceği yaşın yetkin olduğu anlaşılabilsin! Ama nasıl?
PASAPORT İSTENECEK
Pasaport ve kimlik bilgileri ve hatta kredi kartı bilgileri bu sitelere girmeye çalışanlardan istenecek! Bu bilgileri paylaşmayanlar site dışında tutulacak ve milyonlarca çocuğun bu şekilde cinsel içerikli sitelerden uzak tutulması sağlanacak.
Pasaport ve kimlik bilgileri dışında telefon numaraları da 18 yaş ve üstü olduğunun ispatı için kullanılabilecek.
GÜVENLİK SORUNU SÖZ KONUSU
Ancak ciddi bir sorun var: Bu bilgileri sitelere girmek için kim paylaşacak? Bilgilerin gizliliği ne olacak? Kredi kartı bilgilerini kim paylaşmak isteyecek?
Uzmanlara göre bu bilgiler asla saklanmayacak ve sadece 18 yaş üstü kişilerin siteye girmesi sağlanacak. Ancak ortada büyük bir güvenlik sorunu olduğu çok açık ve bu girişim daha epey tartışılacağa benziyor!
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Bu yasayı çıkaran ve arkasında duranlara oyum helal uzunca bir suredir duyduğum en güzel haberCevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır
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izlesen ne olur gerçek gibi olmazCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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yaw he he , , , !!!Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ingilteredeymişCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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yahu tuturmuslar bu bir kacsenedir osmanli modası başlamış sözde bu isimde dun ya korkacakmis düşman pedalamadan neye yarar şunu unutmiyelimki bu osman ilk biz e yarar değil zerar beri bakın dolar 4 lira oldu kimsede ses yok uyur ma politikasi le devamCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır