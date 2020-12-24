Cinsel içerikli ilaç operasyonu
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Cinsel içerikli ilaç operasyonu

24.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:14
Cinsel içerikli ilaç operasyonu

Antalya'da polisin durdurduğu bir araçta yapılan aramada 422 adet cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Antalya'da polisin durdurduğu bir araçta yapılan aramada 422 adet cinsel içerikli ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından dün akşam 21.05 sıralarında Hacıobası yol uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araçta cinsel içerikli 422 adet ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T. hakkında adli işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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