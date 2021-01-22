Cinsel içerikli film yıldızı Lisa Ann'ın Türkiye itirafı şaşırttı!

ABD'li +18 film yıldızı Lisa Ann, Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' adlı programına konuk oldu. Lisa Ann'ın "Türkiye'de cinsel eğitim yok" çıkışı tartışma yarattı. İşte Lisa Ann'ın çarpıcı açıklamaları...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; ABD'li +18 film yıldızı Lisa Ann, Türkiye'ye geldi.& ; Durex ile gerçekleştirdikleri proje kapsamında İstanbul'u ziyaret eden Lisa Ann, cinsellik üzerine ses getirecek açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Snob Magazin