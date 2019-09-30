30.09.2019 21:18

- 'Cinsel fantezi' turu yapan tekneye operasyon

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde cinsel fantezi tekne turları düzenleyen şebeke, son turunda Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin tekneye düzenlediği operasyon ile yakalandı.

MUĞLA - Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 aylık teknik ve fiziki takip sonrası cinsel fantezi turları düzenleyen kiralık tekneye operasyon düzenlendi. Operasyonda şebekenin elebaşı kadın H.K. ile birlikte üç kişi gözaltına alındı.

Marmaris ve Bodrum açıklarında tur düzenliyor

Asayiş Daire Başkanlığının sosyal medya hesapları üzerinde yaptığı araştırmalar sonucu 2015 yılından bu yana turizm sezonlarında Marmaris ve Bodrum açıklarında cinsel fantazi konsepti ile tekne turu düzenleyen şebeke lideri H.K. isimli bayan Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı.

Sezonun son turunda yakalandılar

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, H.K. isimli bayanı 3 ay süren teknik ve fiziki takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonrası sezonun son turuna çıkan şebekeye operasyon için düğmeye basıldı. Özel ekip, teknenin bağlı bulunduğu limandan açılmasının ardından karadan, denizden ve havadan sürekli takip edildi.

Sahil Güvenlik destek verdi

Sezonun son fantezi turuna çıkan lüks tekne Marmaris Bozburun açıklarında seyir halinde iken Sahil Güvenlik ekiplerinin de katıldığı operasyona havadan Drone ve karadan da sivil ekipler operasyona destek verdi. Operasyonda tekne sahibi aşta olmak üzere şebeke lideri H.K. ile birlikte dört kişi gözaltına alındı.

Teknede cinsel fantezi amaçlı malzemeler ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri teknede yaptığı aramada çok sayıda cinsel fantezi amaçlı kullanılan malzeme ele geçirildi. Operasyonda tekneye mahkeme kararı ile el konulurken, tekne limana bağlandı.

Kaynak: İHA