Cins tavuk yetiştiriciliği hobisini kazanca dönüştürdü
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Cins tavuk yetiştiriciliği hobisini kazanca dönüştürdü

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Cins tavuk yetiştiriciliği hobisini kazanca dönüştürdü

Edirne'de hobi olarak 5 tavukla cins tavuk yetiştiriciliğine başlayan Yakup Dursun, şimdi 15 kümeste baktığı tavuklarından ayda 500 cins tavuk yumurtası ve civciv elde ediyor.

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Edirne'de hobi olarak 5 tavukla cins tavuk yetiştiriciliğine başlayan Yakup Dursun, şimdi 15 kümeste baktığı tavuklarından ayda 500 cins tavuk yumurtası ve civciv elde ediyor.

Matbaacı Dursun (54), cins tavuklara merakı dolayısıyla 8 yıl önce arkadaşı Savaş Kandemir ile internetten 5 süs tavuğu alarak hobi amaçlı yetiştirmeye başladı.

Yıllar içerisinde baktığı tavuk sayısını 100'e çıkaran Dursun, hobisini küçük ölçekli bir işe dönüştürdü.

Merkeze bağlı Elçili köyündeki kümeslerinde Gold Wyandotte, Sussex, Barnevelder, Kolombiya Brahma gibi yeşil, mavi ve farklı renklerde yumurtlayan birçok farklı cins tavuğa bakan Dursun, tavukların civciv ve yumurtalarını Türkiye'nin dört bir yanına gönderirken talebe yetişmekte zorlanıyor.

İş yoğunluğu dolayısıyla civcivlere matbaa içine kurduğu kafeslerde bakan Dursun, kümes sayısını 30'a, baktığı tavuk sayısını da 200'e çıkartıp gelen talebe cevap vermek istiyor.

Cins tavuk yumurtası ve civcivlerine rağbet çok

Dursun, AA muhabirine, içindeki köy özlemi ve tavuk yetiştirme arzusunu gidermek için arkadaşıyla birlikte kümes kurduğunu ve haftanın belli günlerini burada geçirdiğini söyledi.

Zaman içinde hobi olarak başladığı yetiştiriciliği geliştirdiğini anlatan Dursun, cins tavuk yumurtası ve civcivlerine rağbetin çok olduğunu ifade etti.

Cins tavukların görselliğiyle ön plana çıktığını belirten Dursun, "15 kümesimizde 100 tavuğumuz var, buna 15 kümes daha ekleyip tavuk sayımızı artırmayı düşünüyoruz. Bu hobiyi biraz daha ticarete doğru ilerletmek istiyoruz." dedi.

Dursun, mavi, yeşil, kahverengi ve çikolata renginde yumurtlayan tavuklara bakmanın mutluluğunu yaşadığını ve amacının cins tavuk üretiminde ilerlemek olduğunu aktardı.

Kuluçkalık yumurta ve civcivlere gösterilen talep yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Dursun, şunları kaydetti:

"11 cins tavuğumuz var ve bunların kuluçkalık yumurtalarını Türkiye'nin her yerinden istiyorlar. Biz internet üzerinden gelen talepler doğrultusunda 30'lu veya 60'lı kargolar yaparak sağlam şekilde gönderiyoruz. Kuluçkalık yumurtaların fiyatları cinsine göre farklılık gösteriyor. 8 liradan başlayıp 15 liraya kadar değişiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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