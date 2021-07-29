Cins tashihi harçlarının belediyelerce tahsili ve bildirimine açıklık getirildi

Harçlar Kanunu'nda yapılan değişikliklere göre cins tashihi harçlarının belediyelerce tahsil edilmesi ve bildirimine ilişkin konulara açıklık getirildi.

Harçlar Kanunu'nda yapılan değişikliklere göre cins tashihi harçlarının belediyelerce tahsil edilmesi ve bildirimine ilişkin konulara açıklık getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu düzenlemeyle cins tashihi harçlarının, belediyelerce yapı kullanma izninin (iskan belgesinin) verilmesinden önce vergi dairesine ödenmesi uygulamasına son verilirken, söz konusu harçların belediyelerce yapı kullanma izin harcıyla birlikte makbuz karşılığı peşin tahsil edilmesi sağlanacak.

Belediyeler tarafından peşin tahsil olunan cins tashihi harçları, "Belediyelerce Tahsil Edilen Cins Tashihi Harcına İlişkin Bildirim" ile belediyenin muhtasar yönünden bağlı olduğu vergi dairesine veya mal müdürlüğüne, tahsil edildiği günün akşamına kadar bildirilip ödenecek.

Söz konusu bildirim elektronik ortamda gönderilecek. Bildirimin süresinde gönderilmemesi durumunda, Vergi Usul Kanunu'nun ilgili ceza hükümleri uygulanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun