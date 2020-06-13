Cins cins yılanlar korku salıyor
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Cins cins yılanlar korku salıyor

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde son haftalarda sayılarında artış yaşanan yılanlar vatandaşları tedirgin ederken, bir vatandaş ise yılanların yanına yaklaşıp video çekiyor.

13.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 13.06.2020 12:05

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde son haftalarda sayılarında artış yaşanan yılanlar vatandaşları tedirgin ederken, bir vatandaş ise yılanların yanına yaklaşıp video çekiyor. Süloğlu ilçesinde ise yılanların soktuğu 2 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Lalapaşa'nın Hamzabeyli köyünde yeşilliklerin üzerinde Emecen cinsi olduğu öğrenilen yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanı fark eden köy halkından Ahmet Toroz, "kerata güneşleniyor" diyerek çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı. Yılanın hiçbir şey yapmaması ve Toroz'un soğukkanlı davranıp yılanla konuşmasının bulunduğu video sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle izlendi.

Toroz'un paylaştığı video adeta ilçenin gündemi haline gelmişken, Toroz bu kez de zehirli olduğu öğrenilen engerek yılanının köy yolundaki videosunu paylaştı. Köy yolunda seyir halindeyken yılanı fark eden Toroz, zehirli olduğu için yılanı öldürdüğünü belirterek, engerek cinsi yılandan başka yılan öldürmediğini söyledi.

Süloğlu ilçesinin Akardere köyünde ise yılanların soktuğu 2 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi. Köy Muhtarı İlhan Sürgülü, yılan sayısında artış olduğunu bunun sebebinin de son yıllarda bölgede hiç anız yakılmadığını ve doğanın kendine geldiğini söyledi.

Yılanların zarar verip vermediği konusunda tedirgin olan bölge sakinleri ise aynı yol üzerinde birçok yılanın araçlar sebebiyle öldüğünü dile getirdi.

(İHA)

Cins cins yılanlar korku salıyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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