Cinoğlu Karacabey Belediyespor'daki hissesini TECO'ya sattı
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Cinoğlu Karacabey Belediyespor'daki hissesini TECO'ya sattı

Cinoğlu Karacabey Belediyespor'daki hissesini TECO'ya sattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Geçmiş yıllarda Bursaspor Kulübü Başkanlığı yapmış olan Remzi Cinoğlu, Karacabey Belediyespor'da bulunan hissesini TECO Petrolcülük Anonim Şirketi'ne sattı.

Geçmiş yıllarda Bursaspor Kulübü Başkanlığı yapmış olan Remzi Cinoğlu, Karacabey Belediyespor'da bulunan hissesini TECO Petrolcülük Anonim Şirketi'ne sattı.

Hisse satışıyla ilgili açıklamada bulunan Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan, "2'nci Amatör Kümeden alarak 2. Lig'e taşıdığımız Karacabey Belediyespor'umuz bizi en iyi şekilde temsil ediyor. Bu sene Türkiye Kupası'nda göstermiş olduğumuz başarılı performansla tüm Türkiye'de adımızdan söz ettirdik. Yeni çıktığımız 2'nci ligde de sezonu 8'nci sırada tamamlayarak iyi bir sezon geçirdik. Bugün itibariyle kulübümüzde hissesi bulunan Remzi Cinoğlu hisselerini TECO Petrolcülük Anonim Şirketi'ne devretmiş bulunmaktadır. Remzi Cinoğlu'na kulübümüze verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim. Karacabey Belediyespor yeni partneri olan TECO Petrolcülük Anonim Şirketi ile yeni dönemde daha güzel yerlere gelecektir. Bundan sonra altyapıya daha fazla önem vermek istiyoruz" dedi. - BURSA

Cinoğlu Karacabey Belediyespor'daki hissesini TECO'ya sattı
Cinoğlu Karacabey Belediyespor'daki hissesini TECO'ya sattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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