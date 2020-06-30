Cinnetin ardından yasak aşk çıktı
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Cinnetin ardından yasak aşk çıktı

- Cinnetin ardından yasak aşk çıktı Adana'nın Kozan ilçesinde iki kızını öldürüp eşini yaraladıktan sonra intihar eden adamın olayı yasak aşk yaşadığı kadının ailesiyle tartışması sonrası gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

30.06.2020 19:48 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:01

- Cinnetin ardından yasak aşk çıktı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde iki kızını öldürüp eşini yaraladıktan sonra intihar eden adamın olayı yasak aşk yaşadığı kadının ailesiyle tartışması sonrası gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesinde dönercilik yapan bir kişi, eşini ve iki kızını vurduktan sonra intihar etti. Olayın iddialara göre Fatih Cengiz'in yasak aşk yaşadığı H.Ç'nin Fatih Cengiz ile tartışması üzerine Fatih Cengiz cinnet getirdi. 4 çocuk babası Fatih Cengiz silahı ile kızları Kader Cengiz Hüsne Cengiz'i silahla birini kalbinden birini sırtından vurmasının ardından annesi Zahide Cengiz'i vurdu. Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İddialara göre, Ağlıboğaz Mahallesi Evşen Sokakta yaşayan ve dönercilik yapan Fatih Cengiz bugün saat 17.00 sularında evine geldikten sonra eskiden kiracısı olan ve dükkana gelen dost hayatı yaşadığı H.Ç ile tartıştı. Tartışmanın ardından evine gelen baba eşi ve çocukları ile dost hayatı yaşadığı H.Ç yüzünden tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine cinnet getiren baba kızı Kader Cengiz Hüsne Cengiz (19)'i ve eşi Zahide Cengiz'i silahla vurdu. Olay yerine gelen çok sayıda polis ve sağlık ekibi anneyi yaralı olarak Kozan devlet hastanesine ardından Adana Şehir hastanesine kaldırırken Kızları Kader Cengiz ve Hüsne Cengiz evin önünde can verdi. Evde bulunan Oğlu Emre Cengiz kaçarken, ve kız kardeşi Nesrin Cengiz komşulara sığındı. Babanın hayatını kaybetmesi üzerine küçük kız gelen sağlık ekipleri ile birlikte hastaneye annesinin yanına gitti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kozan Ağlıboğaz Mahallesi Muhtarı Cengiz Büyüköztürk Ailenin kendi halinde güleç yüzlü ve efendi bir aile olarak tanıdıklarını çevreden sevildiklerini kaydetti.

Cinnetin ardından yasak aşk çıktı

Kaynak: İHA

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