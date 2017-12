Cinnet Kurbanı Mühendis Kadın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çalıştığı restoranda cinnet getiren iş arkadaşı tarafından öldürülen gıda mühendisi Gizem Atik Ege (30), memleketi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Bandırma Haydarçavuş Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına ailenin çok sayıda yakını ve sevenleri katıldı. Evli ve bir çocuk sahibi Gizem Ege'nin annesi Gönül Atik, kızının tabutunun başından bir an olsun ayrılmadan gözyaşları ile kızını uğurladı. Basın mensuplarına konuşmakta zorlanan anne Gönül Atik, "Diyecek bir şey yok artık. Sözün bittiği yerdeyiz. Nurlar içinde yatsın yavrum"dedi.



Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'nde çalıştığı restoranda işten çıkartılan 26 yaşındaki Sadam Korkmaz, önceki iş yeri sahibi Gani Kocabaş'ı (50), restoran çalışanı Şenol Öztaş'ı ve gıda mühendisi Gizem Ege'yi (30) pompalı tüfekle öldürmüştü. Restoranda bir süre diğer çalışanları da arayan Korkmaz, bulamayınca aynı silahla intihar emişti. Polisin yaptığı araştırma neticesinde zanlının olayda kullandığı pompalı tüfeği kargo yoluyla sipariş ettiği, tüfeğin 475 TL karşılığında kapısına kadar gönderildiği ortaya çıktı.



"İnternet üzerinden silah satışları sürdükçe böylesi katliamlar da Türkiye'de bitmeyecektir"



Cinnet kurbanı Gizem Ege'nin dayısı Ayhan Atik ise internetten kontrolsüzce yapılan silah satışlarının bir an önce son bulmasını istedi. Atik, "Olayın vahameti bizi ve ailemizi daha çok üzdü. Kin güden bir şahıs tarafından internetten silah satın alınarak yeğenimizin katledilmesi ailemizi ve bizi üzmüştür. Olayın vahametinden daha çok internetten alınan pompalı silahlara engel olunmaması üzüntümüzü acımızı daha da arttırmıştır. Türkiye'de kadın katliamlarının başında internetten alınan tüfekler, ruhsatsız silahlarla işlenen cinayetler gelmektedir. Artık bununla ilgili bir adım atılmasını talep ediyoruz. Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, İçişleri Bakanımızdan bu olaya direkt müdahale etmesini istiyoruz. Eğer internet üzerinden ruhsatsız silah satışları sürerse böylesi katliamlar da Türkiye'de bitmeyecektir. Kadın katliamları bitmeyecektir. Biz buna isyan ediyoruz, sitem ediyoruz. İnşallah sesimizi duyarlar. Gizem'imiz son bir katliamın yolcusu olmuş olur. Bundan sonra hiç kimse katliama uğramaz. Yaşam hakkını kimse kimsenin elinden almaz inşallah" dedi.



Evli ve bir çocuk annesi Gizem Atik Ege'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından dualarla Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. - BALIKESİR