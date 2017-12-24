Cinnet kurbanı Gizem son yolculuğuna uğurlandı

Gizem'in Ailesi'nden hükümete çağrı : İnternetten silah satışı yapılmasın



BALIKESİR - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde çalıştığı restaurantta cinnet getiren iş arkadaşı tarafından katledilen Gıda Mühendisi Gizem Atik Ege memleketi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bandırma Haydarçavuş Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına ailenin çok sayıda yakını ve sevenleri katıldı. Evli ve bir çocuk sahibi Gizem Ege'nin annesi Gönül Atik, kızının tabutunun başından bir an olsun ayrılmadan gözyaşları ile kızını uğurladı. Basın mensuplarına konuşmakta zorlanan anne Gönül Atik, "Diyecek bir şey yok artık. Sözün bittiği yerdeyiz. Nurlar içinde yatsın yavrum"dedi.

Atik : İnşallah Gizem'imiz son bir katliamın yolcusu olmuş olur.

Cinnet Kurbanı Gizem Ege'nin dayısı Ayhan Atik ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete çağrıda bulunarak internetten kontrolsüzce yapılan silah satışının artık bir son bulmasını istediklerini belirtti. Atik,"Olayın vehameti bizi ve ailemizi daha çok üzdü. Olay tamamen internetten silah satın alıp daha sonra bu satıştan sonra kin güden bir zat tarafından yeğenimizin katledilmesi ailemizi ve bizi üzmüştür. Olayın vehametinden daha çok internetten alınan pompalı silahlara halen hükümetimizin bir dur dememiş olması üzüntümüzü acımızı daha da arttırmıştır. Türkiye'de kadın katliamlarının başında internetten alınan tüfekler, ruhsatsız silahlarla işlenen cinayetler gelmektedir. Artık bununla ilgili bir adım atılmasını talep ediyoruz. Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan, İçişleri Bakanımızdan bu olaya direkt müdahale etmesini istiyoruz. Eğer internet üzerinden ruhsatsız silah satışları sürerse böylesi katliamlarda Türkiye'de bitmeyecektir. Kadın katliamları bitmeyecektir. Biz buna isyan ediyoruz, sitem ediyoruz. İnşallah sesimizi duyarlar. Gizem'imiz son bir katliamın yolcusu olmuş olur. Bundan sonra hiç kimse katliama uğramaz. Yaşam hakkını kimse kimsenin elinden almaz inşallah" dedi.

Evli ve bir çocuk annesi Gizem Atik Ege'nin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından dualarla Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.