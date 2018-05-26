Cinnet Getirip Kızlarını Öldüren Anne: Eşimin ve Ailesinin Yaptıkları Sebep Oldu

Ankara Keçiören'de önceki gece 8 yaşındaki kızı Kübra'yı bıçaklayarak, 5 yaşındaki kızı Beren'i ise boğarak öldüren anne Lütfiye Alver'in ifadesindeki çarpıcı iddialara ulaşıldı.

Eşi Zeki Alver'le görücü usulü ile evlendiğini söyleyen şüpheli Alver'in, eşi ve ailesinin 10 yıldır kendi ailesiyle görüşmesine izin vermediklerini, aynı apartmanda oturdukları kayınvalidesi ve kayınpederinin hergün evlerinde olduğunu söylediği öğrenildi.

Alver'in, "Aldıkları hediye ve eşyaları kullanmamı istemezlerdi. Kayınvalidem görümceme, 'sen karışma, gelin yapsın' derdi. Beni aşağılardı" dediği belirtildi.

Alver'in, eşi Zeki Alver'le hiçbir şekilde anlaşamadığını, eşine boşanma isteğini söylediğinde, "Çocukları alıp gidemezsin, gidersen kan çıkartırım" diyerek, kendisini tehdit ettiğini ileri sürdüğü öğrenildi. Alver, "Ailesinin yaptıkları gözümün önünden geçti ve her şey bir anda oldu." dedi.

"GÖRÜCÜ USULÜ EVLENDİK VE HİÇ ANLAŞAMADIK"

Eşi Zeki Alver ile görücü usulü evlendikleri öğrenilen Alver'in, "Yaklaşık 10 yıldır eşim ve ailesi kendi ailemle görüşmemi istemiyordu. Hemen her gün birlikte yaşıyorduk. Yaz tatillerinde eşimin memleketine giderdik, tatillerde dahi bizimle beraberlerdi. Onlarda evimizin anahtarı bile vardı. Eve istedikleri zaman girip çıkarlardı" dediği öğrenildi.

Kayınpederi ile kayınvalidesinin çocukları Kübra ve Beren'e aldıkları eşyalara, hediyelere, dokunmasını ve kullanmasını istemediklerini iddia eden katil zanlısı annenin, "Çocuklarıma aldıkları ranzalı yatağa hiç oturamazdım bile" dediği öğrenildi.

"5 YILDIR AYRILMA KONUSUNDA KONUŞUYORDUK"

Eşinin ailesinin kendisini hiçbir zaman önemsemediğini ileri süren katil zanlısı annenin, "Eşimin kız kardeşi bekardı. Onların yaptıklarını görür ve bana üzülürdü. Bize geldiği zaman bazen mutfağa bana yardım etmeye gelirdi. Ancak kayınvalidem görümceme, 'sen karışma, gelin yapsın' derdi. Sürekli benimle aşağılardı" ifadelerini kullandığı bildirildi.

Yaklaşık 5 yıldan bu yana eşi Zeki Alver ile ayrılma konusunu konuştuğunu ve eşine boşanma isteğini ilettiğinde eşinin kendisini, 'çocukları alıp gidemezsin, gidersen kan çıkartırım' diyerek tehdit ettiğini öne süren Alver'in, korkusundan adliyeye giderek boşanma dilekçesi veremediğini söylediği kaydedildi.

"AİLESİ, ANNEME GÖNDERDİĞİMİZ PARA KONUSUNDA..."

Yaşanan olaydan bir gün önce eşiyle büyük bir tartışma yaşadıkları ve gürültüden dolayı eve polis geldiği iddiasında bulunan Alver, "Eşim eve uğramadan önce aynı apartmanda oturduğumuz anne ve babasının yanına gitmiş. Orada ailesi eşimi dolduruşa getirdikten sonra eşim üzerime yürüdü. Nedeni ise anneme bir miktar yolladığımız paraydı. Anneme, eşimin bilgisi dahilinde, kenarda duran altınlarımızı nakite çevirerek, paranın bir miktarını birlikte yollamıştık. Eşim tartışmanın ertesi günü bana küs olarak işe gitti. Evde oturuyordum. Eşimle ve ailesiyle yaşadığım tartışmalar gözümün önünden film şeridi gibi geçti. Bir anda Beren'in boğazını sıkarak, Kübra'yı ise mutfaktan aldığım bıçakla uyurken öldürdüm. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra da teslim oldum" dediği bildirildi.

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından sinir krizi geçiren baba Zeki Alver'in eşinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, eşinin kendisini ailesinden kıskandığını ileri sürdüğü belirtildi. Acılı babanın ifadesinde eşi Lütfiye Alver'in hiçbir psikolojik rahatsızlığının bulunmadığını söylediği, hayatında bir defa bile ilaç aldığını görmediğini belirttiği kaydedildi. (Kaynak: Milliyet)