Cinnet getirerek 3 kızını öldüren şahıs cezaevinde intihara teşebbüs etti
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Cinnet getirerek 3 kızını öldüren şahıs cezaevinde intihara teşebbüs etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Cinnet getirerek 3 kızını öldüren şahıs cezaevinde intihara teşebbüs etti Trabzon'un Of ilçesinde önceki gün 3 çocuğunu öldüren ve dün tutuklanarak cezaevine koyulan imam Emre Göktaş'ın kaldığı hücrede bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Cinnet getirerek 3 kızını öldüren şahıs cezaevinde intihara teşebbüs etti

TRABZON - Trabzon'un Of ilçesinde önceki gün 3 çocuğunu öldüren ve dün tutuklanarak cezaevine koyulan imam Emre Göktaş'ın kaldığı hücrede bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Cezaevinden yaralı olarak alınan Emre Göktaş (36), Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Trabzon'un Of ilçesine bağlı Uluağaç köyündeki imam olarak görev yapan Emre Göktaş'ın (36), geçtiğimiz Salı günü kızları Yaren (11), Hiranur ve Elif Göktaş'ı dere yatağına götürerek silahla öldürmüştü. Göktaş,dün Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bahçecik E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Cezavinde tek hücrede kalan Göktaş, bir saat önce bileklerini keserek intihar etmek istedi. Cezaevi yönetimi tarafından çağrılan ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edilen Emre Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cinnet getirerek 3 kızını öldüren şahıs cezaevinde intihara teşebbüs etti
Cinnet getirerek 3 kızını öldüren şahıs cezaevinde intihara teşebbüs etti
Cinnet getirerek 3 kızını öldüren şahıs cezaevinde intihara teşebbüs etti
Cinnet getirerek 3 kızını öldüren şahıs cezaevinde intihara teşebbüs etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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