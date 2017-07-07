Cinnet Getiren Şahıs Ortalığı Birbirine Kattı

İstanbul Esenyurt'a cinnet geçiren bir kişi apartman önünde park halinde bekleyen bir aracı ateşe verip, silahıyla beşinci katın balkonuna çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek doğalgaz kutusuna sıçradı. Balkona çıkan şahsı müzakereci polisin ikna çabaları sürüyor. Edinilen bilgilere göre, olay, Esenyurt İncirtepe Mahallesi 250. Sokakta meydana geldi. Bir kişi sinir krizi geçirerek sokak üzerinde bir apartmanın önünde park halinde bulunan bir aracı ateşe verdi. Alevler kısa sürede doğalgaz kutusuna da sıçrayıp apartmanın dış cephesini sardı. Sinir krizi geçiren şahıs elinde silahla 5'inci katın balkonuna çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle apartmanda mahsur kalan bazı vatandaşları itfaiye ekipleri tahliye ederken, apartmanda oturan vatandaşlar panik halinde dışarı çıktı. Olay yerine müzakereci polis çağrıldı. Olay yerine gelen müzakereci polisin ikna çabaları sürüyor.



(Alper Korkmaz/İHA)