Cinnet getiren şahıs eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Cinnet getiren şahıs eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Denizli'nin Çivril ilçesinde bir şahıs, eşini ve 2 çocuğunu vurduktan sonra intihar etti.

Cinnet getiren şahıs eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Denizli'nin Çivril ilçesinde bir şahıs, eşini ve 2 çocuğunu vurduktan sonra intihar etti. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Kaynak: İHA