Cinnet getiren şahıs eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
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Cinnet getiren şahıs eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

Cinnet getiren şahıs eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Denizli'nin Çivril ilçesinde bir şahıs, eşini ve 2 çocuğunu vurduktan sonra intihar etti.

12.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:19

Cinnet getiren şahıs eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir şahıs, eşini ve 2 çocuğunu vurduktan sonra intihar etti. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Cinnet getiren şahıs eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

Kaynak: İHA

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