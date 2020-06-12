Cinnet getiren şahıs eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
Cinnet getiren şahıs eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti Denizli'nin Çivril ilçesinde bir şahıs, eşini ve 2 çocuğunu vurduktan sonra intihar etti.
12.06.2020 13:09 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:19
Cinnet getiren şahıs eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
Denizli'nin Çivril ilçesinde bir şahıs, eşini ve 2 çocuğunu vurduktan sonra intihar etti. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Kaynak: İHA