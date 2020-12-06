Cinnet getiren şahıs boşandığı eşi ve iki kızını öldürüp intihar etmek istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cinnet getiren şahıs boşandığı eşi ve iki kızını öldürüp intihar etmek istedi

06.12.2020 16:06 | Son Güncelleme: 06.12.2020 16:13
Cinnet getiren şahıs boşandığı eşi ve iki kızını öldürüp intihar etmek istedi

ERZURUM (İHA) – Erzurum'da bir şahıs, boşandığı eşi ve iki kızını öldürdükten sonra cadde ortasında intihar etmek istedi.

ERZURUM (İHA) – Erzurum'da bir şahıs, boşandığı eşi ve iki kızını öldürdükten sonra cadde ortasında intihar etmek istedi. Ekmek almaya giden iki kardeş ise eve geldiklerinde anneleri ve kız kardeşlerinin cesetleri ile karşılaştı. Cinayeti işledikten sonra kaçan zanlıyı Özel Harekat polisi elinden vurarak durdurdu.

Alınan bilgilere göre, Raci A. çocuklarını görmek için Hilalkent'teki Özbağ Sitesi'nde bulunan evine geldi. Evde boşandığı eşi ve dört çocuğu ile konuşan şahıs, iki oğlunun ekmek almaya gitmesini fırsat bilerek kızlarının ve boşandığı eşinin üzerine kurşun yağdırdı. Olayda Gülçin Karabiyik ve 17 yaşındaki kızı Cansu A. olay yerinde, 23 yaşındaki kızı Burçin A. da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekmek almak için evden çıkan Emre Can A. ve Ferdi A. ise eve dönüşte silah seslerini duydu. Eve koşan iki genç, anne ve kız kardeşlerinin cesetleri ile karşılaştı. Babalarının ise silahla evden kaçtığını gören çocuklar durumu polise bildirdi. Cinayet silahıyla birlikte Gölbaşı Mahallesi'ne gelen şahsın polis ve Özel Harekat polisi tarafından yolu kesildi. Silahla cadde ortasında intihara kalkışan şahıs, sağa sola ateş açmaya başladı. Özel Harekat polisi tarafından zanlı elinden vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen ambulansla yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. - ERZURUM

Cinnet getiren şahıs boşandığı eşi ve iki kızını öldürüp intihar etmek istedi
Cinnet getiren şahıs boşandığı eşi ve iki kızını öldürüp intihar etmek istedi
Cinnet getiren şahıs boşandığı eşi ve iki kızını öldürüp intihar etmek istedi
Cinnet getiren şahıs boşandığı eşi ve iki kızını öldürüp intihar etmek istedi
Cinnet getiren şahıs boşandığı eşi ve iki kızını öldürüp intihar etmek istedi
Cinnet getiren şahıs boşandığı eşi ve iki kızını öldürüp intihar etmek istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Cinnet getiren kayınpeder dehşet saçtı! Torunlarının gözü önünde gelinini vurup, intihar etti
Cinnet getiren kayınpeder dehşet saçtı! Torunlarının gözü önünde gelinini vurup, intihar etti
Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs yakını olan 3 kadını öldürdü
Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs yakını olan 3 kadını öldürdü
Şehir dışından uyuşturucu getiren şahıs suçüstü yakalandı
Şehir dışından uyuşturucu getiren şahıs suçüstü yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ivana Sert İrem Derici Demet Özdemir Diego Armando Maradona
Spor Sörloth Mbaye Diagne Sergen Yalçın Josef De Souza Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cinnet getiren şahıs boşandığı eşi ve iki kızını öldürüp intihar etmek istedi - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 16:15:58. #1.15#
title