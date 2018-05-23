Cinnet Getiren Kadın Çocuklarını Öldürdü Sonra da Cesetlerin Başında Polisi Bekledi
Yaşadığı problemler yüzünden cinnet getiren kadın, eline geçirdiği bıçakla 8 yaşındaki Kübra'yı bıçaklayıp 5 yaşındaki Beren'i de boğazını sıkarak nefessiz bırakıp öldürdü.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde cinnet getiren anne Lütfiye Alver, 8 ve 5 yaşındaki kız çocuklarını boğarak ve bıçaklayarak öldürdü. Ardından polisi arayan kadın kendini ihbar etti ve cesetlerin başında polisi bekledi.
GECE CİNNET GETİRDİ
Olay, gece saatlerinde Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 444'üncü sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın 1'inci katında oturan ev hanımı Lütfiye Alver, eşinin görevde olduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle cinnet getirdi.
CESETLERİN BAŞINDA POLİSİ BEKLEDİ
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne Alver, kızları 8 yaşındaki Kübra'yı bıçaklayarak, 5 yaşındaki Beren'i ise boğarak öldürdü. Olayın şokunu atlatan anne, ağabeyini arayarak 'Çocuklarımı öldürdüm, teslim olmak istiyorum' diyerek kendisini aldırmasını istedi.
Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, korkunç manzara ile karşılaştı. Çocuklarının cesetlerinin başında bekleyen Lütfiye Alver, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Kentteki bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan baba Zekeriya Alver, olayı duyunca büyük bir şok yaşadı. Zekeriya Alver eve geldiğinde anneleri tarafından öldürülen çocuklarının cesetlerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Baba Alver, güçlükle sakinleştirildi.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kız çocuklarının cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Lan senin hiçmi Allah tan korkun yok kadın şimdi bunu akıl sağlıği yok diye raporna cezalandirmazlarda gecinemiyosa yurda vereydiCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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ülke batıyor herkes ac millet kafayı yedi ne yapacaklarını bilmiyorlar Allah sonumuzu hayır getirsinCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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Tamam çocuklar bazen dayanılmaz oluyorlar ama öldürmek neyin nesi be kadın? onlar enin cennet anahtarlarındı. çöpe attın...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır: nasıl dayanılmaz oluyor salak mısın?3 Yayından Kaldır
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Hepsi ekonomik sıkıntıdanCevap Yaz 12 3 Yayından Kaldır