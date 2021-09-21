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Cinnet getiren kadın babasının boğazını kesti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Cinnet getiren kadın babasının boğazını kesti Babasını boğazını kesip ablasına haber verdi Baba katili genç kadın jandarma tarafından gözaltına alındı Manisa'nın Kula ilçesinde cinnet getiren genç kadın birlikte yaşadığı babasının boğazını kesti.

Cinnet getiren kadın babasının boğazını kesti

Babasını boğazını kesip ablasına haber verdi

Baba katili genç kadın jandarma tarafından gözaltına alındı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde cinnet getiren genç kadın birlikte yaşadığı babasının boğazını kesti. Ablasının yanında giderek babasını öldürdüğünü itiraf eden genç kadın, olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Manisa'nın Kula ilçesine bağlı kırsal Bayramşah Mahallesi'nin Altıkapılı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde babası Recep Akkoyun ile tartışan 36 yaşındaki Sultan Coşkun, evde kimsenin olmadığı sırada babasının boğazını kesti. Sonrasında ablası Selma Akkoyun'un yanına giderek babasını öldürdüğünü söyleyen genç kadın, ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin yaptığı müdahalede, yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kızı tarafından öldürülen yaşlı adamın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından ön otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

3 ay önce annesini kaybetti

Öte yandan psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 36 yaşındaki katil zanlısının, 3 ay önce annesini kaybettiği ve psikolojik sorunlarını olduğu öğrenildi. Babası ile sürekli tartıştığı ve mahalledeki vatandaşların çabalarıyla barıştırıldığı öğrenilen katil zanlısı, işlemleri başlatılmak üzere Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma, geniş kapsamlı olarak sürüyor.

"Ölmediyse ambulansı ara"

Kendisinin evde olmadığı sırada cinayetin işlendiğini dile getiren katil zanlısının kız kardeşi Selma Akkoyun, "Ben evde yoktum. Kardeşim yanıma geldi ve 'babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü. Eğer ölmediyse ambulansı ara' dedi. Bende hemen eve geldim babama seslendim, babamın boğazı kesilmiş hareketsiz olarak koltuğun üzerinde yatıyordu, komşularla jandarmaya haber verdik." dedi.

Sürekli kavga ediyorlardı

Katil zanlısı kadın ile babasının sürekli olarak kavga ettiğini söyleyen Bayramşah Mahalle Muhtarı Erol Kurnaz, "Şahıslar devamlı kavga ediyordu. Mahalleli vatandaşlar ile biz barıştırıyorduk. Sabah komşuları aradı beni, kızın babasının boğazını kestiğini söylediler ve hemen jandarmaya haber verdik. Geldiğimizde Recep amca ölmüştü." diye konuştu.

Cinnet getiren kadın babasının boğazını kesti

Cinnet getiren kadın babasının boğazını kesti

Cinnet getiren kadın babasının boğazını kesti

Cinnet getiren kadın babasının boğazını kesti
İhlas Haber Ajansı / Hasan Yiğen - Son Dakika Haberleri
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