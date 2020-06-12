Cinnet getiren inşaat ustası eşini ve iki oğlunu öldürüp, intihar etti
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Cinnet getiren inşaat ustası eşini ve iki oğlunu öldürüp, intihar etti

Cinnet getiren inşaat ustası eşini ve iki oğlunu öldürüp, intihar etti (YENİDEN)DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde inşaat ustası 42 yaşındaki Ahmet Çakar, gece saatlerinde eşi Özlem Çakar (31) çocukları Emir Çakar (8) ve Naki Çakar'ı (11) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

12.06.2020 15:46 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:57

Cinnet getiren inşaat ustası eşini ve iki oğlunu öldürüp, intihar etti (YENİDEN)

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde inşaat ustası 42 yaşındaki Ahmet Çakar, gece saatlerinde eşi Özlem Çakar (31) çocukları Emir Çakar (8) ve Naki Çakar'ı (11) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Mutfak tüpünü açan Ahmet Çakar, kendini de aynı tüfekle vurarak intihar etti.

Gürpınar Mahallesinde meydana gelen olayda; bir süre Fransa'da inşaat ustası olarak çalışan Ahmet Çakar, iddiaya göre, eşi Özlem Çakar ile gece tartıştı. Tartışmanın ardından Özlem Çakar, iki oğluyla uyudu. Cinnet getiren Ahmet Çakar, eline aldığı ruhsatsız av tüfeğiyle aynı odada uyuyan eşini ve iki oğlunu karınlarından vurarak öldürdü. Ardından evdeki mutfak tüpünü açan Çakar, daha sonra kendini de aynı silahla vurarak öldürdü. Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, komşuların gaz kokusunu fark etmesiyle ortaya çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çivril Şubesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, kapıyı kırarak içeriye girince 4 kişinin cesediyle karşılaştı. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Ailenin yakınları, olayı öğrenince sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası ölenlerin cenazeleri, otopsi için Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ahmet Çakar'ın bel fıtığı rahatsızlığı olduğu, bu nedenle psikolojisinin bozulduğu öğrenildi. Eşiyle koyunları sattığı gerekçesiyle tartıştığı iddia edildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Cinnet getiren inşaat ustası eşini ve iki oğlunu öldürüp, intihar etti

Kaynak: DHA

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