Cinnet Getiren Baba Eşini ve Çocuklarını Vurdu: 2 Ölü, 2 Yaralı
Osmaniye'de cinnet getiren kişi silahla eşi ve bir çocuğunu öldürdü, iki çocuğunu da yaraladı.
Osmaniye'de cinnet getiren kişi silahla eşi ve bir çocuğunu öldürdü, iki çocuğunu da yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Dereli köyünde oturan Kemal E. (58), evinde tabancayla eşi Hürü E. ile 3 çocuğuna ateş etti.
Hürü E. ile oğlu Oğuzhan E. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı 2 çocuğu hastaneye sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edilirken, cinnet getiren Kemal E'nin olay sonrası kaçtığı belirtildi.