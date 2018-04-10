Cinnet Getiren Annenin Öldürdüğü 2 Kardeşin Cenazeleri Aileye Teslim Edildi

Gaziantep'te cinnet getiren annenin öldürdüğü iki kardeşin otopsileri tamamlanarak, cenazeleri ailesine teslim edildi. Büyük acı yaşayan baba çocuklarının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kayın validesi Emine K. ile tartışan Özlem K. iki çocuğunu defalarca kez bıçaklayarak, evin ikinci katındaki terastan kendisini boşluğa bırakmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan annenin hayati tehlikesi sürerken çocuklar ise yaşamını yitirmişti. Olay yerinde inceleme yapan savcılık ve güvenlik güçleri tarafından olay yerinde mektup bulunmuştu. Özlem K.'nin hemen olay öncesinde yazdığı belirtilen ve İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) ulaştığı mektupta, eşine, kayın validesine ve halasına duygularını ifade ederek, kendisini cinnete götüren sebepleri açıklamıştı.

Cinnet getiren annenin defalarca bıçaklayarak öldürdüğü 3 yaşındaki kızı Ayşe ile 5 yaşındaki oğlu Mustafa'nın otopsi işlemleri kaldırıldığı Gaziantep Adli Tıp Kurumunda gerçekleştirildi. Otopsi ve defin işlemlerin tamamlanmasının ardından küçük kardeşlerin cenazeleri aileye teslim edildi. Baba Cuma K. karısı tarafından öldürülen çocukların cansız bedenlerini teslim aldı. Bitkin olduğu görülen acılı baba, çocuklarının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu. Küçük kardeşlerin cenazeleri, defin edilmek üzere Cerityeniyapan Mahallesi'ne doğru yola çıkartıldı. - GAZİANTEP