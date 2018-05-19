Cinnet Getiren Adam, 2 Çocuğunu, Eşini ve Kayınbabası Öldürdü!
Bursa'da cinnet getiren şahıs, ayrı yaşadığı eşini, kayınbabasını ve iki çocuğunu öldürdü. Psikolojik tedavi gördüğü konuşulan adam olaydan sonra jandarmaya teslim oldu.
Bursa'nın Mudanya İlçesi Evciler Köyü'nde, cinnet getiren ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Hamza Sakin (45): eşi, babası ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra jandarmaya teslim oldu.
ÇOCUKLARI OKULDAN ALIP EVE GİTTİ
Mudanya'da liseye giden iki çocuğunu okuldan alan Hamza Sakin, akşam saatlerinde çocuklarıyla birlikte Evciler Köyü'nde babası Hasan Sakin (70) ile birlikte kalan eşi Havva Sakin'in yanına gitti.
4 CAN ALDI SONRA TESLİM OLDU
İftar saatlerinde cinnet getiren Hamza Sakin, silahla eşini, babasını ve iki çocuğunu öldürdükten sonra jandarmaya teslim oldu.
PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORDU
Psikolojik sorunlarının bulunduğu ve tedavi gördüğü iddia edilen Hamza Sakin gözaltına alınırken, cesetler ise Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.