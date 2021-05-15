CİNNET GEÇİRDİ DEHŞET SAÇTI BABASINI ÖLDÜRDÜ, ANNESİYLE BİRLİKTE 5 KİŞİ VE 3 JANDARMAYI VURDU
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CİNNET GEÇİRDİ DEHŞET SAÇTI BABASINI ÖLDÜRDÜ, ANNESİYLE BİRLİKTE 5 KİŞİ VE 3 JANDARMAYI VURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YARALI ELE GEÇİRİLDİ Özel harekat polisleri ve jandarmanın operasyonu ile Edip Bayram yaralı ele geçirildi.

YARALI ELE GEÇİRİLDİ Özel harekat polisleri ve jandarmanın operasyonu ile Edip Bayram yaralı ele geçirildi. Edip Bayram'ın etkisiz hale getirilmesinin ardından ambulanslar bölgeye hareket etti. Edip Bayram ve yaraladığı annesine sağlık ekipleri müdahale etti. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

CİNNET GEÇİRDİ DEHŞET SAÇTI BABASINI ÖLDÜRDÜ, ANNESİYLE BİRLİKTE 5 KİŞİ VE 3 JANDARMAYI VURDU
CİNNET GEÇİRDİ DEHŞET SAÇTI BABASINI ÖLDÜRDÜ, ANNESİYLE BİRLİKTE 5 KİŞİ VE 3 JANDARMAYI VURDU
CİNNET GEÇİRDİ DEHŞET SAÇTI BABASINI ÖLDÜRDÜ, ANNESİYLE BİRLİKTE 5 KİŞİ VE 3 JANDARMAYI VURDU
CİNNET GEÇİRDİ DEHŞET SAÇTI BABASINI ÖLDÜRDÜ, ANNESİYLE BİRLİKTE 5 KİŞİ VE 3 JANDARMAYI VURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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