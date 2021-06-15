"Cinnah Genç Yazarlar Ödülü" Kompozisyon Yarışması'nın Sonuçları Belli Oldu
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"Cinnah Genç Yazarlar Ödülü" Kompozisyon Yarışması'nın Sonuçları Belli Oldu

'Cinnah Genç Yazarlar Ödülü' Kompozisyon Yarışması'nın Sonuçları Belli Oldu
Habermetre - Haberler | Toplum

23 ilden Türkiye-Pakistan dostluğunu yansıtan 33 eserin katıldığı yarışmada 6 eser dereceye girmiştir.

23 ilden Türkiye-Pakistan dostluğunu yansıtan 33 eserin katıldığı yarışmada 6 eser dereceye girmiştir.

Kazanan öğrencilerimizi tebrik eder, katılan tüm öğrencilerimize de emeklerinden dolayı teşekkür eder başarılar dileriz.

Ödül Töreni için ilerleyen süreçte dereceye giren öğrencilerimiz bilgilendirilecektir.

Kompozisyon yarışmasının sonuçları Açıklaması

Kaynak: Habermetre

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"Cinnah Genç Yazarlar Ödülü" Kompozisyon Yarışması'nın Sonuçları Belli Oldu - Haberler
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