Çinlilerin yüzde 40'ından fazlası Avustralya'yı "askeri tehdit" olarak görüyor

Devlet destekli bir haber kuruluşunda yayınlanan anket sonuçlarına göre, Çinlilerin yüzde 40'ından fazlası Avustralya'yı "askeri bir tehdit" olarak görüyor.

Devlet destekli bir haber kuruluşunda yayınlanan anket sonuçlarına göre, Çinlilerin yüzde 40'ından fazlası Avustralya'yı "askeri bir tehdit" olarak görüyor.

9News'in haberine göre, Global Times'ın yürüttüğü ankete katılanların yüzde 41,3'ü, Avustralya'nın askeri, siyasi veya ideolojik bir tehdit olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Global Times Araştırma Merkezi ve Pekin Dış Araştırmalar Üniversitesi Avustralya Araştırmaları Merkezi tarafından çevrim içi yürütülen araştırmaya göre, Avustralya-Çin ilişkisine olumlu bakanların oranı 2020 yılında yüzde 65,3'ten yüzde 55,6'ya geriledi.

Anket, Avustralya'nın Lowy Enstitüsü tarafından Avustralya'nın Çin'e olan güveninin önemli ölçüde azaldığını gösteren anketin hemen ardından yayınlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün