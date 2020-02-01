Çinlilerden yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede Türkiye'nin yardımına teşekkür

01.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:12

Türkiye'nin Çin'e yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınına karşı askeri kargo uçağıyla gönderdiği yardım, ülke basınında yer bulurken, sosyal medya kullanıcıları Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Ülkenin önemli gazetelerinden Halkın Günlüğü, söz konusu gelişmeyi "Türkiye, Çin'e tıbbi malzeme yardımı tedarik ediyor." başlığıyla okuyucularına duyurduğu haberinde, Türkiye'nin salgından koruyan maske ve tıbbi elbiseler gönderdiğini aktardı.

Haberde, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağının, bu malzemeleri bıraktıktan sonra Vuhan'daki Türk vatandaşlarını şehirden alıp Türkiye'ye götüreceğine dikkat çekildi.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinden Çin'in sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından Çinli sosyal medya kullanıcılarından David Zhou, "Teşekkürler Türkiye, kara gün dostu. Türkiye, Çin halkının gerçek dostudur." ifadelerini kullandı.

Wang Şinpo da "Teşekkürler Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, teşekkürler Türk halkı" yorumunu yaptı.

Bir kullanıcı da "Salgın bittikten sonra sizi Vuhan'a Huoguo ve Reganmian (Çin'e özgü et ve makarna yemekleri) yemeye beklerim." ifadelerine yer verdi.

Bunun yanı sıra aralarında Türkçe de yazılan çok sayıda "teşekkür ederim" mesajı paylaşıldı.

A400M askeri kargo uçağı, dün Türkiye'den hareket etmişti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağına tıbbi malzeme yüklemişti.

Bu kapsamda, 1000 biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske, 1000 tek kullanımlık koruyucu kıyafetin bulunduğu Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu çerçevesinde sağlık ekiplerini ve ekipmanı aldıktan sonra Çin'e hareket etmişti.

Türkiye'den dün kalkan A400M askeri kargo uçağı, bugün Çin'in yeni koronavirüs salgını altındaki Vuhan kentine inerek malzemeleri Çinli yetkililere teslim ettikten sonra Türk vatandaşlarını şehirden alarak Türkiye'ye geri getirmek için yola çıktı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Çin'in Vuhan şehrinde yaşayan Türk ve Azerbaycanlı vatandaşımızı almak üzere kargo uçağımız yola çıktı. Vatandaşlarımızın güvenliği için olağanüstü emek sarf ettik. Gururla söylüyorum ki; Türkiye, dünyanın her yerinde var gücüyle vatandaşlarının yanında olan güçlü bir devlettir." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Malezya, Filipinler, Vietnam, Kamboçya ve Nepal, Hindistan, Sri Lanka da ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla ABD, Kanada, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Finlandiya'ya sıçramıştı.

Bu sabah itibarıyla Çin'de etkili yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 259'a, virüs bulaşan kişi sayısı 11 bin 791'e yükseldi.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Kaynak: AA