Çinliler Türk kirazını sevdi
Çin'e kiraz ihracatının önündeki en büyük engellerden olan "ürünün 16 gün soğuk havada bekletilmesi" şartının kaldırılmasıyla temmuzda ihracatına başlanan Türk kirazı, Çinliler tarafından beğenildi.
Çin'e kiraz ihracatının önündeki en büyük engellerden olan "ürünün 16 gün soğuk havada bekletilmesi" şartının kaldırılmasıyla temmuzda ihracatına başlanan Türk kirazı, Çinliler tarafından beğenildi.
Kaynak: Dunya.com
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