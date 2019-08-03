Çinliler Türk kirazını sevdi

Çin'e kiraz ihracatının önündeki en büyük engellerden olan "ürünün 16 gün soğuk havada bekletilmesi" şartının kaldırılmasıyla temmuzda ihracatına başlanan Türk kirazı, Çinliler tarafından beğenildi.

3.08.2019 11:51
Çinliler Türk kirazını sevdi

Çin'e kiraz ihracatının önündeki en büyük engellerden olan "ürünün 16 gün soğuk havada bekletilmesi" şartının kaldırılmasıyla temmuzda ihracatına başlanan Türk kirazı, Çinliler tarafından beğenildi.

Kaynak: Dunya.com

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