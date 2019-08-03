Çinliler Türk kirazını sevdi

Çin'e kiraz ihracatının önündeki en büyük engellerden olan "ürünün 16 gün soğuk havada bekletilmesi" şartının kaldırılmasıyla temmuzda ihracatına başlanan Türk kirazı, Çinliler tarafından beğenildi.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır Çin pazarı üzerinde durduklarını söyledi.

Türk ihracatçısı açısından Çin pazarının önemli olduğunu dile getiren Yazgan, bu yıl imzalanan protokolle temmuz ayından itibaren Çin'e kiraz ihracatına başladıklarını ifade etti.

Yazgan, ihracatın sezonun ortasında başlamasına rağmen yüksek miktarda gerçekleştiğini belirterek şöyle devam etti:

"Fümigasyon tekniğiyle zararlılardan arındırılan 700 ton kirazı Çin'e ihraç ettik. Ürünün niteliği açısından Çin pazarından gelen bildirimlere baktığımızda oldukça beğenildiği söyleniyor. Fümigasyon değerlerimizin biraz yüksek olduğunu düşünüyoruz. Yani zararlıları yok etmek için kullandığımız ürün miktarının fazla olduğu düşüncesiyle daha düşük dozlarda, ürünün raf ömrünü artırabileceğimiz yeni bir çalışmayı başlatmayı hedefliyoruz. Çin bizim için çok önemliydi. Bu yıl itibarıyla Çin'e girişimiz çok hızlı oldu. İhracatımız sezonun başında başlamış olsaydı çok daha yüksek bir kapasiteyle Çin pazarına ürünümüzü gönderme şansımız olabilecekti."

"ABD-Çin ekonomik savaşı Türkiye'ye yaradı"

Özelikle Afyonkarahisar bölgesinde iklimsel olumsuzlardan dolayı kiraz ihracatından istedikleri sonucu elde edemediklerini anlatan Yazgan, "Kirazın olgunlaşma döneminde yoğun yağış aldık. Kirazın en büyük problemi de yağmur ve buna bağlı çatlamalar. Çin'e özellikle Afyonkarahisar'dan ihracat yapmayı planlıyorduk ancak bu bölgede sınırlı kaldık." dedi.

Yazgan, Çin ile ABD'nin ekonomik anlamdaki çatışmalarının Türk yaş sebze ve meyve sektörü için avantaj haline geldiğini belirterek, "Bizim için oradaki en büyük problemlerden biri vergi yükümlülükleriydi. Çin'de ithalat vergisi çok yüksekti. ABD daha düşük kalıyordu ama karşılıklı politik yaklaşımlardan dolayı oradaki gümrük vergileri ABD aleyhine artınca Türkiye için bir avantaj haline döndü. Biz de bunu çok anlamlı şekilde kullandık." diye konuştu.

Çin'e kiraz ihracatının bu yıl için tamamlandığını dile getiren Yazgan, "Sadece raf ömrünün kısa olmasıyla ilgili olumsuz bir geri dönüş aldık. Onun dışındaki tüm bildirimler, kalite, nitelik ve tat açısından kesinlik son derece olumlu. Gelecek yıl bin tonlarla ifade edebileceğimiz rakamlara çıkacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA