Çinliler Malatya kayısısını keşfetti, ihracat 1000 tona ulaştı

Malatya'dan Çin'e yapılan kuru kayısı ihracatı 300 tondan 1000 tona çıktı…

Gıda ürünleri Türkiye ile Çin arasında gelişen ticaretteki yerini giderek artırıyor. Kiraz ve Antep fıstığının ardından Malatya kayısısı da Çinliler tarafından tüketilmeye başlandı. Bu ilgi sonucunda Çin'e yapılan kayısı ihracatı 300 tondan 1000 tona çıktı.

'Antep baklavası' ve 'Aydın inciri'nden sonra Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan 'Malatya kayısısı', geçen yıl 112 ülkeye 91 bin 386 ton ihraç edilerek, Türkiye ekonomisine 250 milyon 150 bin 524 dolarlık girdi sağlamıştı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, sezonun bitmesine bir ay kalmasına rağmen geçen yıla göre ihracatta 4 bin tona yakın artış sağladıklarını belirtti. Sezonu 100 bin ton ihracatla kapatacaklarını kaydeden Özcan, satışların istikrarlı bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

Kuru kayısıda hedef Uzak Doğu pazarı

Uzak Doğu ülkelerinin hala kuru kayısıyı keşfetmediğini dile getiren Özcan, Çin ve Japonya'nın kayısı için önemli pazarlar olduğuna vurgu yaparak "Çin'deki tüketim her geçen yıl artıyor. Geçen sezon 300 ton olan ihracatımız bu yıl 1000 tona ulaştı. Çin'e yaptığımız ziyaretlerde tüketicinin kayısıya olan ilgisini keşfettik. Bu yıl hedefimiz bu pazardaki etkinliğimizi artırmak" dedi.

Kaynak: Bültenler