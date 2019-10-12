Çinliler kanseri, yapay zeka ile teşhis eden cihaz geliştirdi

12.10.2019 13:04

Gastrointestinal Yapay Zeka Teşhis Sistemi (GRAIDS) adlı yapay zeka ile çalışan cihaz, teşhis konulması oldukça zor olan yemek borusu ve mide gibi kanserleri yüzde 90'ın üzerinde bir hassasiyetle teşhis edebiliyor…

Uluslararası Lancet Onkoloji dergisinde yayınlanan bir makaleye göre Çinli uzmanlar, üst gastrointestinal kanserlerin tespit edilmesinde tanısal kesinliği geliştirmelerine yardımcı olabilecek yapay bir zeka (AI) tıbbi aracı geliştirdi.

Üst gastrointestinal kanserler (yemek borusu ve mide kanseri dahil), dünya çapında en yaygın görülen maligniteler ve kansere bağlı ölümlerin nedenleri arasında yer alıyor. Semptomları spesifik olmadığı için üst gastrointestinal kanserlerin çoğu ileri evrelerde teşhis edilebiliyor. Erken teşhis konulduğunda hastaların yüzde 90'ı en az 5 yıl daha hayatta kalabiliyor. Bu tür hastaların teşhisi için endoskopi kullanımı konusunda oldukça eğitimli ve deneyimli doktorlara ihtiyaç duyuluyor.

Guangzhou'daki Yat Yat Sen Üniversitesi Üniversitesi Kanser Merkezi tarafından geliştirilen yapay zeka (AI) destekli cihazla, kanser hastalarından alınan 50 bin ve sağlıklı bireylerden alınan 120 bin endoskopik görüntü test edildi. Cihazın kanser teşhis oranı yüzde 96'nın üzerine çıktı.

5 HASTANEDE KULLANILMAYA BAŞLANDI

Bu çalışmanın ardından Gastrointestinal Yapay Zeka Teşhis Sistemi (GRAIDS) adlı AI modelini doğrulamak ve test etmek için araştırmacılar, Çin'deki beş hastanedeki 84 bin hastadan 1 milyondan fazla endoskopik görüntü kullandılar. Sonuçlar, modelin kanserleri yüzde 90'ın üzerinde bir hassasiyetle teşhis edebildiğini gösterdi.

Ulusal Kanser Merkezine göre, dünyadaki üst gastrointestinal kanserlerin yaklaşık yüzde 50'sine Çin'de rastlanıyor ve hastaların yüzde 85'inden fazlasına geç kanser teşhisi konuyor ve her yıl 400 binden fazla ölüme neden oluyor. Sistem şu anda ülkedeki beş hastanede kullanılmaya başlandı. Araştırmacılar şu anda yeni cihazın farklı alanlarda kullanılması üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Bültenler