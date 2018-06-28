Çin Firmaları FIFA'yı Ele Geçirdi

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ederken KPMG Football Benchmark ekibi futbolun patronu FIFA'nın kasasını inceledi. Dünyanın en büyük kupasını veren FIFA'nın 19 sponsorluk anlaşması bulunuyor. Bunların 7'sine imza atan Çinli şirketler dünya futbolunun en güçlü sponsoru durumunda.

RUS FİRMALAR KUPA SONRASI ÇEKİLECEK

Çin'i 5 sponsorlukla 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya takip ediyor. Ancak Rus sponsorların 4'ü (Alrosa, Russian Railways, Alfa Bank, Rostelecom) organizasyona ev sahipliği yaptıkları için FIFA'nın bölgesel destekçisi oldu. Çinli 3 şirket (Yadea, Diking, LUCI) ise 2018 Dünya Kupası'na ev sahibi olmamalarına rağmen, bölgesel destekçi kontenjanında FIFA ile anlaşma imzaladı.

HEDEF 2050 YILINDA SÜPER GÜÇ OLMAK

Sony, Emirates, Castrol, Continental ve JohnsonveJohnson gibi köklü şirketlerin FIFA'yla sözleşmelerini yenilememesinin ardından bu boşluğu Çinliler doldurdu. Yalnızca 9 yıl önce kurulan Çinli Vivo firması, Rusya 2018, Katar 2022 ve Konfederasyonlar Kupası'nın sponsoru oldu. Akıllı telefon geliştiren bir firma olan Vivo, FIFA'ya 6 yıllık anlaşma kapsamında 400 milyon euro ödeyecek. 2050 yılında futbolun süper gücü olmayı amaçlayan Çin'de Başkan Xi Jinping'in hedefi; 15 yıl içinde Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak.

"ÇİN, DÜNYA KUPASINA EV SAHİPLİĞİ YAPABİLİR"

Analizi değerlendiren KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, "Bilindiği gibi Çin kulüpleri, son dönemlerde birçok yıldızı yüksek ücretlerle transfer ederek futbola ciddi bir yatırım yaptı. Futbola çok büyük yatırımlar yapan Çin, FIFA ile yapmış olduğu sponsorlukla önümüzdeki yıllarda hedeflediği Dünya Kupasına ev sahipliği yapma fırsatını yakalayabilir" dedi.

İşte FIFA'nın sponsorları ve kategorileri: