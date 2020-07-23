Çinliler 7 ay sonra Türk doğal taşı ve mermeri için geliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çinliler 7 ay sonra Türk doğal taşı ve mermeri için geliyor

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, Türk Hava Yolları'nın Guangzhou uçuşlarını başlattığını belirterek, "Şu anda Guangzhou'dan geleceklerin yüzde 80'ini maden alıcıları oluşturuyor.

23.07.2020 12:36 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:43

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, Türk Hava Yolları'nın Guangzhou uçuşlarını başlattığını belirterek, "Şu anda Guangzhou'dan geleceklerin yüzde 80'ini maden alıcıları oluşturuyor. Bu çok güzel bir haber. Üyelerimiz çok heyecanlandı." dedi.

Kaya, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı Çin'e ocak ayından itibaren çok düşük seviyelerde ihracat yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin virüsten marttan itibaren etkilenmeye başladığını anımsatan Kaya, madencilik sektörünün ise koronavirüs kriziyle bundan 3 ay önce tanıştığını vurguladı.

Çin pazarının Türk maden ihracatında yaklaşık yüzde 40'lık paya sahip olduğuna işaret eden Kaya, kapıların aniden kapanmasının ihracatı çok düşürdüğünü ifade etti.

Sektörün bu süreçte Ticaret Bakanlığının tedbirleri ve desteklemelerle nefes aldığını anlatan Kaya, "Çin'deki normalleşmeyle maden ihracatında da hareketlenme oldu. Şu anda bütün üyelerimiz 'çok iyi değil ama kötü de değil' diyor. Sıfırdan buraya gelmek de çok önemli. Şu anda çarklar tekrar dönmeye başladı. Bunu da rakamlarda görüyoruz. Daha da iyi olacak diye bekliyoruz." diye konuştu.

Gelen uçağın yüzde 80'i maden için

Türk Hava Yolları'nın Guangzhou uçuşlarını başlattığını anımsatan Kaya, "Çin'deki ataşelerimiz, konsolosluklarımız inanılmaz bir çaba içindeler. Bizim Çin pazarına satışımız devam ediyordu ama fotoğraflar üzerinden. Doğal taş ve blok mermerde resimle ürün satmak çok zor." dedi.

Uçuşun başlamasıyla bütün üyelere mesaj attıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Konsolosluklarımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde vize talebinde bulunanların çok büyük bir bölümünün maden alıcısı olduğunu öğrendik. Guangzhou'dan geleceklerin yüzde 80'ini bu alıcılar oluşturuyor. Bu çok güzel bir haber. Üyelerimiz çok heyecanlandı."

"Ağustosta talepte artış olacaktır"

İnadına üretim ve inadına ihracat için tüm sektörün el ele verdiğini aktaran Kaya, sektördeki birlikteliğin çok sevindirici olduğunu kaydetti.

Kaya, Çin'den gelen alıcılardan beklentileriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Çin'den gelen alıcılar çok hızlı bir şekilde büyük miktarlarda blok mermer alacaktır. 2019 Ağustos'una göre bu ağustos çok daha yüksek çıkacak. Elimizde ciddi stoklar oluştu. Bunların yavaş yavaş erimesi söz konusu olacaktır. Evet bu yıl ihracatımızda düşüş olacak gibi ancak biz bu düşüşü ne kadar azaltırsak o kadar iyi."

Ocakta yüzde 23 arttı, şubatta yüzde 26 düştü.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Çin'e maden ihracatı 2019 ocak ayına göre yüzde 23 artarak 83 milyon 864 bin dolardan 102 milyon 916 bin dolara çıktı. Pandemi etkisiyle 2019 Şubat'a göre 2020 Şubat'ta ihracat yüzde 26 düştü. Diğer aylarda da devam eden sert düşüş haziran ayında ise yüzde 9 seviyelerinde kaldı.

İhracatçılar özellikle ağustos ayında Çin'e maden ihracatında artış bekliyor.

Çinliler 7 ay sonra Türk doğal taşı ve mermeri için geliyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler Politika
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu Politika
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu Güncel
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu 3. Sayfa
Yem yüzünden çıkan tartışmada, babasını av tüfeği ile vurdu
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı Ekonomi
Evine gelen 17 bin liralık doğal gaz faturasını görünce neye uğradığını şaşırdı
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir Ekonomi
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle tartışma konusu olan kanun teklifi ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle tartışma konusu olan kanun teklifi ertelendi
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını resmen açıkladı
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Sercan Yıldırım, Bursaspor-Adana Demirspor maçını tribünden takip etti
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı
Rusya'da kasadan para çalan kedi suçüstü yakalandı
Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma
Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Sörloth bu sezon, eski takımı Crystal Palace kadar gol attı
Sörloth bu sezon, eski takımı Crystal Palace kadar gol attı
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Son Dakika: Ayasofya Camii cumartesi sabahına kadar açık olacak
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Eşini defalarca kez bıçaklayan adam, sağlık ekiplerini arayıp intihar ettiğini söyledi
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Sultan Meral Akşener Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Tuvana Türkay
Spor Falcao Gökhan Gönül Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Muğla Erkek Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Çinliler 7 ay sonra Türk doğal taşı ve mermeri için geliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 12:45:10. #1.14#
title