Çinliler, 120W Hızlı Şarjı Test Etmeye Başladı! Android telefon üreticileri, birkaç yıldır telefonun bataryasını hızlı bir şekilde şarj etmemizi sağlayan hızlı şarj teknolojisini sunuyor.

Android telefon üreticileri, birkaç yıldır telefonun bataryasını hızlı bir şekilde şarj etmemizi sağlayan hızlı şarj teknolojisini sunuyor. Şarj hızları zamanla arttı ve şu anda Çin'li teknoloji devlerinin 120W şarjı test ettiği konuşuluyor. 15 dakikada şarj olacak akıllı telefonların piyasaya ne zaman çıkacağı belli değil ancak söylentiler çok beklemeyeceğimizi gösteriyor.

120W Hızlı Şarj Geliyor!

Akıllı telefon üreticileri arasında amiral gemisi telefonlarda sunulacak en yüksek şarj hızına ilişkin yoğun bir rekabet var. Şimdi rekabet bir sonraki seviyeye ulaşmış gibi görünüyor. Çin'den bir leakster (sızıntıları gerçekleştirenlere verilen isim) Çin'den beş akıllı telefon markasının 100W kablolu hızlı şarj teknolojisini (120W - 10V/12A) test ettiğini iddia ediyor. Şu anda daha fazla bilgi yok. Ancak birkaç markanın hızlı şarj çözümlerini kullandığını gördük, Xiaomi ve Vivo gibi markalar hızlı şarj teknolojilerini zaten sergiledi.

Son olarak, Xiaomi'nin yakında 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyen üst seviye akıllı telefonunu piyasaya süreceği söylentisi çıktı. Şirketin aslında MDY-12-ED model numaralı 120W güç adaptörü geçtiğimiz hafta 3C sertifikasyon sürecinden geçti. Geçtiğimiz ay, OPPO'nun yöneticisi Shen Yiren, şirketin yakında 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyen akıllı telefonu duyuracaklarını ima etmişti. Geçtiğimiz yıl, Vivo da 120W Süper Hızlı Şarj Teknolojisi'ni göstermişti.

Kaynak: Tamindir