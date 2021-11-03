Çinli yıldız tenisçi Shuai Peng'den taciz suçlaması - Haberler
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Çinli yıldız tenisçi Shuai Peng'den taciz suçlaması

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Güncel
Çinli yıldız tenisçi Shuai Peng'den taciz suçlaması

Çift kadınlar eski dünya şampiyonu Çinli tenisçi Shuai Peng, ülkenin eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etti.

Çift kadınlar eski dünya şampiyonu Çinli tenisçi Shuai Peng, ülkenin eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli tarafından cinsel tacize uğradığını iddia etti.

Ülkenin sosyal paylaşım sitesi Sina Weibo'ya konuya ilişkin açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki tenisçi, 2013 ile 2018 yılları arasında Çin'de başbakan yardımcılığı görevini üstlenen Gaoli tarafından üç yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığı mesajını paylaştı.

Paylaşım, internetin devlet kontrolünde olduğu ülkede dakikalar içinde kaldırılmasına rağmen Çinli tenisçinin birkaç hayranı tarafından fotoğraflanarak yayıldı.

Çin'de #MeToo hareketinin başlamasından bu yana ilk kez bir Çin Komünist Partisi üyesi, taciz suçlamasına maruz kaldı.

Çift kadınlarda 2013'te Wimbledon, 2014'te Fransa Açık'ta şampiyonluk yaşayarak o dönem dünya sıralamasının zirvesine yerleşen Shuai Peng, bunu başaran ilk Çinli tenisçi olmuştu.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Son Dakika Haberleri
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