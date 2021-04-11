Çinli yetkili: Çin aşılarının koruyuculuk oranının yüksek olmaması bir sorun

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı Gao Fu, Çin'de üretilen aşıların koruyuculuk oranının yüksek olmadığını ve bunun bir sorun olduğunu söyledi.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı Gao Fu, Çin'de üretilen aşıların koruyuculuk oranının yüksek olmadığını söyledi. Çin gazetesi South China Morning Post'un aktardığına göre Fu, bunu bir sorun olarak niteledi.

Fu, bu yüzden farklı teknolojilerle üretilen aşıları birbirleriyle karıştırmak gibi seçenekler üzerine durduklarını duyurdu.

Bu Çinli üst düzey bir yetkilinin kamuoyu önünde Çin'in aşılarının düşük koruyuculuk oranları hakkında yaptığı ilk açıklama oldu.

Gazeteye konuşan Çinli aşı uzmanı Tao Lina, Sinovac'ınki gibi inaktif virüs yöntemiyle iki doz aşı olanlara, tek bir doz da mRNA aşısı yapılmasının çözüm olabileceğini söyledi ve ekledi:

"Fakat aşılama tüm hızıyla devam etmeli. Mükemmel aşıyı bulana kadar bekleyemeyiz."

Türkiye'deki aşılamanın büyük kısmı, Çin'den gelen Sinovac aşısıyla yapılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mayıs'ta Çin'den 100 milyon doz Sinovac aşısının getirilerek Türkiye'de şişelenip 50 milyon kişiye yapılacağını söylemişti.

Sinovac'ın yanı sıra başka ülkelerin satın aldığı Sinopharm aşısı da Çin'de üretiliyor.

Geleneksel yöntemlerle üretilen bu iki aşı da Pfizer ve Moderna'nın aşılarından daha az koruyuculuk sağlıyor.

Fakat daha yüksek sıcaklıklarda nakledilebilmek gibi bir avantajları da var.

Dozaj ve süre değiştirilebilir

Reuters'a göre Sinovac'ın aşısı Brezilya'daki deneylerde yüzde 50'den biraz daha yüksek, Türkiye'de ise yüzde 83,5 koruyuculuk oranında çıkmıştı.

Sinopharm'ın ürettiği aşıların koruyuculuk oranına dair detaylı bir veri açıklanmadı. Şirketin geliştirdiği iki aşı, ara sonuçlara göre yüzde 79,4 ve 72,5 koruyuculuk sağlıyor gözüküyordu.

Çin'in Chengdu kentinde dün bir konferansta konuşan Fu, aşı üretim süreçlerindeki dozaj ve aşılar arası süre gibi değişkenler üzerinde oynamanın da sorunun çözümüne katkı sunabileceğini söyledi.

Çin'de bugüne kadar geliştirilen aşılardan dördü onaylandı.

Fu, yıl sonuna kadar üç milyar doz aşı üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sinovac ve Sinopharm, ellerindeki aşılara dair verileri Dünya Sağlık Örgütü'ne iletti. Örgüt'ün Nisan ayında bu aşılara kullanım onayı verip vermemeyi değerlendirmesi bekleniyor.