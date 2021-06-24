Çinli Vivo Markası Tablet Piyasasına Giriş Yapacak!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çinli Vivo Markası Tablet Piyasasına Giriş Yapacak!

Çinli Vivo Markası Tablet Piyasasına Giriş Yapacak!
Tekmoloji - Haberler | Teknoloji

BBK Electronics şirketine bağlı şekilde hayatını sürdüren Vivo, tasarladığı akıllı telefonların yanında, ilk defa bir tableti piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket bu yılın dördüncü çeyreğinde Vivo Pad'i piyasaya sürecek!

Çinli Vivo, tablet PC pazarına giriş yapacağını açıkladı. Şirket, ilk olarak 2009 yılında Çin merkezli olarak kurulmuş olup, BBK Electronics bünyesinde bulunan bir teknoloji şirketidir.

Ayrıca şirket, ilk tablet cihazını bu yılın dördüncü çeyreğinde piyasaya çıkacağını söyledi. Vivo ve bağımsız alt markası iQOO'nun geçen yıl tablet ve dizüstü bilgisayar ürünlerini piyasaya süreceğinin bildirildiğini belirtmekte fayda var. O zamanlar Vivo, Vivo Pad, iQOO Pad, iQOO Book ve NEX Book gibi tescilli ticari markalara sahipti. Birkaç gün önce Vivo, Avrupa'da Vivo Pad ticari markasını da tescil ettirdi. Vivo tablet adı Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'nde göründü.

Çinli Vivo Markası Tablet Piyasasına Giriş Yapacak!

Vivo tabletin görsel patenti daha önce sızdırılmıştı. Sızan görsele göre, Vivo tabletin ön kısmı, piyasada bulunan mevcut ana akıma ayak uydurduğu ve tam ekran tasarımı benimsediği görünüyor.

Ayrıca arkadaki kamera modülü, Vivo'nun kendine has özellikleri ile "bulut seviyesinde" tasarımı benimsediği görünmektedir.

Cihazın teknik özellikleri tam olarak açıklanmadı. Ancak gelen duyumlara göre, MediaTek veya Qualcomm işlemciye sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca, 4GB RAM ile 6 GB RAM kapasitesine sahip olacağı, batarya gücü olarak 8040 mAh kullanıcağı gelen bilgiler arasındadır. Satış fiyatı lansman tarihinde belli olacağı bildirildi.

Sadece Vivo Değil: Diğer Çinli Markalarda Tablet Piyasasına Giriş Yapıyor

Oppo markasının tablet piyasasına girmek istediği ve yeni ürün çalışması içinde olduğu bildirildi. Bağımsız alt markası Realme, yakın zamanda dizüstü bilgisayarın, yani Realme Book'un ve Realme Pad adlı tabletin yakında piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Salgından etkilenen tablet PC pazarı yükselmeye başladı. 2020'yi örnek alarak, IDC tarafından yayınlanan bilgilere göre, küresel tablet PC pazarı 2020'nin dördüncü çeyreğinde yıllık bazda %19,5 büyüdü. PC pazarında, sevkiyatlar 52,2 milyon adede ulaşarak 49,9 milyon adetten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Xiaomi markası, 2018 yılında piyasaya sürdüğü Xiaomi mi Pad 4'den sonra bu alanda sessizliğe büründü. Teknoloji üreticileri bu pazarın yeniden canlandığını görünce, beşinci nesil modeli tasarlamaya başladı. Ancak, Xiaomi mi Pad 5 tableti piyasaya ne zaman süreceği bilinmiyor.

Bunun için sadece iki açıklamamız var. Birincisi, pazar işlemci sıkıntısı sorunu yaşıyor. Bu nedenle üreticiler, yalnızca öncelikleri olan ürünler için yonga seti sipariş ediyor. İkincisi, kullanıcıların tablet özellikleri gereksinimleri çok değişti. Bu yüzden şirketlerin tablet yapma stratejisini, felsefesini ve planlarını gözden geçirmeleri gerekiyor. Aksi takdirde ürünleri yeni gereksinimleri karşılamayacak ve raflarda kalacaktır.

Kaynak: Tekmoloji

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Demet Akalın Kaan Yıldırım
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çinli Vivo Markası Tablet Piyasasına Giriş Yapacak! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 22:10:34. #1.16#

title