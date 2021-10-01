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Çinli ve Türk SPIC çalışanları Sonbahar Ortası Festivali'ni birlikte kutladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Çinli ve Türk SPIC çalışanları Sonbahar Ortası Festivali'ni birlikte kutladı

SPIC'in Türkiye'deki Türk ve Çinli çalışanları, bu yılki Sonbahar Ortası Festivalini kutlamak üzere, her iki kültürün geleneklerini paylaşmak ve tecrübe etmek üzere bir araya geldi.

SPIC'in Türkiye'deki Türk ve Çinli çalışanları, bu yılki Sonbahar Ortası Festivalini kutlamak üzere, her iki kültürün geleneklerini paylaşmak ve tecrübe etmek üzere bir araya geldi.

Çin'de sonbaharın başlangıcına en yakın olan dolunaya saygı göstermekten yola çıkan geleneksel bir kutlama günü olan Sonbahar Ortası Festivali SPIC'in Türkiye'deki ve Çinli çalışanlarını buluşturdu.

Çalışanlar festivali kutlamak üzere, her iki kültürün geleneklerini paylaşmak ve tecrübe etmek üzere bir araya geldi. Şirket açıklamasına göre, SPIC Shanghai Energy Technology Development'ın Türkiye'deki ofislerindeki ekibin bir üyesi olan ve şirketin yerel inşaat projesi üzerinde iki yılı aşkın bir süredir çalışan Chen Zhou, "Bu, sadece kendimi geliştirmekle kalmayıp, Türk meslektaşlarımla da önemli arkadaşlıklar kurduğum, üçüncü Sonbahar Ortası Festivali. Aileme iyi dileklerimi gönderiyorum ve enerji projesini mümkün olan en kısa sürede başarıyla tamamlayabilmeyi umuyorum. Üzerinde çalıştığımız proje Türkiye'nin gelişmesine yardımcı olacak" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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