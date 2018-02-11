Çinli ve Türk Öğrenciler "Çin Yeni Yılı"Nı Kutladı

Boğaziçi Üniversitesi Konfuçyüs Enstitüsü (BÜKE) tarafından Çin'in geleneksel bayramı olan ve "Bahar Bayramı" olarak da bilinen "Çin Yeni Yılı" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Üniversitenin Uçaksavar Kampüsü Garanti Kültür Merkezi'nde Türk ve Çinli öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Türk ve Çin geleneksel halk sanatlarından temsiller, çeşitli sanat gösterileri ve danslar yer aldı. Ayrıca, koro ve solistler Çince ve Türkçe şarkılar seslendirdi.



Çin'in İstanbul Başkonsolos Vekili Chen Shu, yaptığı konuşmada, etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bahar Bayramı'nın, Çin'in ay takvimine göre yılın başlangıcı olarak kabul edildiğini belirten Shu, şöyle devam etti:

"Bu sene Çin'in geleneksel kültürüne göre köpek yılı olacaktır. Köpek, dostluk ve sadakat özelliği taşımaktadır. Bu özellik, Çin ve Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerini çok iyi bir şekilde tayin edebilir.

Son bir yılda Türkiye ve Çin arasındaki dostluk ilişkileri, çok hızlı ve pürüzsüz bir şekilde gelişmektedir. Yapılan anlaşmalarla iki ülke arasındaki ilişkilerde çok sağlam bir temel atılmıştır. BÜKE, Çin ile Türkiye arasında kültürel ilişkilerin gelişmesinde, halklar arasındaki anlayışların güçlenmesinde köprü görevi görmektedir."

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Tekcan da bu yıl ilk defa kutlamaları Türk ve Çinli öğrencilerin birlikte düzenlediğini kaydetti.