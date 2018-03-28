Çinli ve Trabzonlu İş Adamları Bir Araya Geldi

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, Türkiye'yi ve Trabzon'u Çin'deki fuarlarda görmek istediklerini belirterek, "Yatırım ve turizm alanında işbirliği sağlayabiliriz ve böylece dengeli bir ticaret oluşturabiliriz." dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Çinli iş adamlarından oluşan heyetle dün kente gelen Hongyang, temasları çerçevesinde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkan Yardımcısı Coşkun Kahraman'ı ziyaret etti.

Hongyang, ziyaretin ardından Trabzonlu iş adamlarının da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Çin arasında dengeli bir ticaret olması için daha çok çalışmak gerektiğini vurguladı.

Ülkesinin Türkiye dahil birçok ülkeden özellikle rekabetçi ürünlerin ithalatını yaptığını ifade eden Hongyang, "Ülkemiz dış ticareti geliştirmek için birçok tedbir alıyor. Çin'e mal satmak istiyorsanız uluslararası fuar organizasyonlarımıza katılmalısınız. Türkiye'yi ve Trabzon'u Çin'deki fuarlarda görmek istiyoruz. Yatırım ve turizm alanında işbirliği sağlayabiliriz ve böylece dengeli bir ticaret oluşturabiliriz." diye konuştu.

Hongyang, Çin Halk Cumhuriyeti'nin 1 Ocak 2018'den itibaren vize kolaylığı sağladığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Vize işlemleri eskisine oranla basitleştirildi. Genelde bir haftada veriliyor. Vize için iki yol var. Birinci yol, Çinli muhatabınızın daveti, ikincisi ise bağlı olduğunuz ticaret ve sanayi odalarından alacağınız tavsiye mektubu ile vize işlemlerine başvurabilirsiniz. Vize işlemlerinde sorun yaşayanları biz de duyuyoruz. Yaptığımız araştırmada, vize sağlayan acentelerden kaynaklanan hatalar olduğunu tespit ettik. Ne sizde, ne de bizde hata var. O zaman öncelikle Büyükelçiliğimizin web sayfasına başvurarak doğrudan Büyükelçilikle muhatap olarak vize sorunlarını aşmanızı tavsiye ediyoruz."

Türkiye'nin, İpek Yolu'nda önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Hongyang, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yeri ayrıdır. Trabzon, ülkemizin başlattığı Kuşak ve Yol Projesi'nde bence yerini alacaktır. Birkaç yıl önce Türkiye'de G-20 ülkeleri zirvesi yapıldı. Çin ve Türkiye'nin liderleri bu toplantılarda çoklu ulaşım konusunda protokol imzaladılar. Bu protokolün yerine getirilmesi için iki taraf da harekete geçti. Önemli projelerde işbirliği başladı. İşbirliğinin bir parçası da demir yoludur. Görüştükleri kapsamda Trabzon da yer alıyor. Umarız ki iki tarafta anlaştıkları gibi demir yolu Trabzon'a da gelir. Şöyle diyebiliriz ki ikili ilişkilerde Trabzon çok önemli bir yere sahiptir ki bugün Trabzon'dayız. Umarız ki Çinli iş adamları ile Trabzonlu iş adamları büyük ölçüde anlaşabilirler."

Kahraman ise iki ülke arasında ticaret başta olmak üzere turizm ve yatırım sektörlerinde işbirliğine hazır olduklarını dile getirerek, "Trabzon bir yılda 1,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmektedir. Çin ile daha çok ticaret yapmak istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından iş adamları arasında ikili görüşme gerçekleştirildi.

Coşkun, ziyaret anısına Büyükelçi Yu Hongyang'a kahve fincanı ve yöreye özgü hediyeler takdim etti.