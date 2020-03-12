Çinli uzmandan Kovid-19'un haziranda bitebileceği öngörüsü
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Çinli uzmandan Kovid-19'un haziranda bitebileceği öngörüsü - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel

Çinli uzmandan Kovid-19'un haziranda bitebileceği öngörüsü

Çin'in önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının haziran ayında bitmesini beklediğini söyledi.

12.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:18
Çinli uzmandan Kovid-19'un haziranda bitebileceği öngörüsü

Çin'in önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının haziran ayında bitmesini beklediğini söyledi.

Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre Cong, dünyanın birçok ülkesinde Kovid-19'un yayılmasına ilişkin, genel anlamda virüsün sıcakların artmasından dolayı yaz sezonunda çok aktif olmayacağı öngörüsünde bulundu.

Cong, "Salgının ciddi şekilde etkilediği ülkelerin verdiği öneme bağlı olarak, haziranda salgının bitmesinin beklenebileceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Salgının zirve dönemi geçti

Diğer yandan Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) Basın Sözcüsü mi Fıng da şu an itibarıyla Kovid-19'un merkez üssü Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehri dışında bütün bölgelerde bir haftadan bu yana yeni vakaya rastlanmadığını belirtti.

"Söz konusu bilgiler genel anlamda ülkemizde salgının zirve dönemini geçtiğini, düşük seviyede devam ettiğini ve yeni vaka sayılarının azalmayı sürdürdüğünü gösteriyor." ifadesini kullanan Mi, ancak bu durumun salgınla mücadelede gevşemeye ve yorulmaya neden olmaması gerektiğini vurguladı.

Çin'de havaların ısınmasının ve alınan önlemlerin, salgının yavaşlamasında büyük etken olduğu belirtilirken, nisan ayı sonlarında, geliştirilen koronavirüs aşılarının klinik deneylerine başlanması bekleniyor.

Ülkede salgınla mücadele önlemleri nedeniyle henüz tam olarak ekonomik faaliyetlere başlanamazken, bir kentten başka bir kente gidenlerin de kendilerini 14 gün boyunca evlerinde karantina altına alması gerekiyor.

NHC'den gün içinde yapılan yazılı açıklamada, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 172'ye çıktığı, saptanan Kovid-19 vakasının 80 bini aştığı kaydedilmişti.

Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü Kovid-19'un, pandemi olarak nitelendirilebileceğini değerlendirdiklerini açıklamıştı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Haber
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Haber
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Alınan karara direnen anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi Haber
Alınan karara direnen anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Kızının yüzük çaldığını fark eden anne, kuyumcuya koştu Haber
Kızının yüzük çaldığını fark eden anne, kuyumcuya koştu
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Borcunu isteyen alacaklıya, 'Ödedik' mesajını atan şahıs canından oldu
Borcunu isteyen alacaklıya, "Ödedik" mesajını atan şahıs canından oldu
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Fenerbahçe, koronavirüse karşı önlemler almaya başladı! Tüm tesis dezenfekte edilecek
Fenerbahçe, koronavirüse karşı önlemler almaya başladı! Tüm tesis dezenfekte edilecek
Suriye'de 1 Rus askeri öldü
Suriye'de 1 Rus askeri öldü
İYİ Partili vekil: Göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı
İYİ Partili vekil: Göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı
İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı
İngiliz hükümeti, Premier Lig maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar aldı
Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
Bakan Pekcan'dan fırsatçılara gözdağı: 104 bin lira ceza kesilecek
Bakan Pekcan'dan fırsatçılara gözdağı: 104 bin lira ceza kesilecek
Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maça koronavirüs engeli
Danimarka'da koronavirüs nedeniyle tüm okullar tatil edildi
Danimarka'da koronavirüs nedeniyle tüm okullar tatil edildi
'Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e, Çekya Başbakanı Babis'ten eleştiri geldi
'Koronavirüs nüfusun yüzde 60-70'ine bulaşacak' diyen Merkel'e, Çekya Başbakanı Babis'ten eleştiri geldi
Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü
Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü
Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi
Son dakika: İtalya Başbakanı Conte, ülke çapındaki tüm mağazaların kapatılması talimatını verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç James Jeffrey Abdulhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Sadi Konuk Defne Samyeli
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ünal Karaman Ali Palabıyık Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Wuhan Avrupa Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Çinli uzmandan Kovid-19'un haziranda bitebileceği öngörüsü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 14:56:40. #1.14#