Çinli Uygulamaları Tespit Eden Remove China Apps, Mağazadan Kaldırıldı
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Çinli Uygulamaları Tespit Eden Remove China Apps, Mağazadan Kaldırıldı

Gün geçmiyor ki bir Android uygulaması Google Play Store'dan kaldırılmasın! Bu sefer Google tarafından kaldırılan uygulama, telefondaki Çinliler tarafından geliştirilen uygulamaları tespit edip kaldırıyor.

Çinli Uygulamaları Tespit Eden Remove China Apps, Mağazadan Kaldırıldı
03.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:50

Gün geçmiyor ki bir Android uygulaması Google Play Store'dan kaldırılmasın! Bu sefer Google tarafından kaldırılan uygulama, telefondaki Çinliler tarafından geliştirilen uygulamaları tespit edip kaldırıyor. Sadece iki hafta içerisinde Android mağazasında en çok indirilen uygulama olan Remove China Apps'in eğitim amaçlı geliştirildiği belirtiliyor.

Çinlilerin Geliştirdikleri Uygulamaları Tespit Ediyor!

ABD hükümetinin akıllı telefon ve ağ donanım üreticisi Huawe'yi hedef aldığı, kısa video paylaşım uygulaması TikTok'u incelediği ve China Telecom'u ülke dışına çıkarmaya çalıştığı sırada, Remove China Apps adlı yeni bir uygulama, Çin'de geliştirilen uygulamaları işaretlemeye çalışıyor. Google Play Store'da bulunan ve Google tarafından kaldırılan uygulama, hafta sonu boyunca Google'ın Android uygulama mağazasında en çok indirilen isim oldu. Sadece iki hafta önce çıkmıştı.

Uygulamanın geliştiricileri, Remove China Apps'in bir uygulamanın menşe ülkesini belirlemek için pazar araştırması yaptığını söylüyor. Uygulamanın isminden Çin'de geliştirilen uygulamaları otomatik olarak sildiği anlaşılsa da, geliştirici, uygulamanın uygulamaları ve ilişkili ülke adını listelediğini, kullanıcıların hangi uygulamayı kaldırmak istedikleri, hangi uygulama silmek istemedikleri seçtiğini ve uygulamaları tek tıkla tek tek kaldırabileceklerini söylüyor. Play Store, uygulamanın sadece eğitim amaçlı geliştirildiğini söylüyor.

Google Play Store'da En Çok İndirilen Uygulama Oldu

Android Authority'e göre uygulama Pazar sonuna kadar bir milyon indirmeye ulaştı ve bu sayı dün beş milyona yükseldi.

Neden Böyle Bir Uygulama Geliştirildi?

Geliştiricinin web sitesine bakıldığında uygulamanın geliştirilme amacının Hindistan Başbaşkanı Narenda Modi'nin "Atm Nirbhar Bharat" veya Bağımsız Hindistan çağrısını desteklemek olduğu görülüyor. Geliştirici, Remove China App'in akıllı telefonlarda yüklü uygulamaların menşe ülkesini belirleyerek kullanıcıların "Bağımsız Hindistan" çağrısını desteklemelerine yardımcı olacağını belirtti. Geliştirici, uygulamayı yüklemenin güvenli olduğunu, çünkü herhangi bir izin istemediğini söylüyor.

Çin Akıllı Telefonlarda Çalışmıyor

Android Authority'nin yaptığı testte, Remove China Apps, TikTok ve mi Remote'u tespit etti ancak Çinli geliştirici Tencent Games'in oyunu olan PUBG Mobile'ı bulamadı. Uygulamanın Çin akıllı telefonlarında önceden yüklü uygulamalarla da çalışmadığı belirtildi.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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