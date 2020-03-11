Çinli turistleri taciz eden şahısları JASAT timi yakaladı
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Jandarma Suç Araştırma Timi, Jandarma, Denizli, 3. Sayfa

Çinli turistleri taciz eden şahısları JASAT timi yakaladı

Denizli'de 4 Çinli turisti kaldıkları otellere kadar takip edip, ardından otele girdikten sonra tacizde bulunan 2 şahıs, jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin başarılı takibi sonrası yakalandı.

11.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:00
Çinli turistleri taciz eden şahısları JASAT timi yakaladı

Denizli'de 4 Çinli turisti kaldıkları otellere kadar takip edip, ardından otele girdikten sonra tacizde bulunan 2 şahıs, jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin başarılı takibi sonrası yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz ocak ayında Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Pamukkale'ye tatil için gelen Çinli turistleri yaşı küçük 2 şahsın kaldıkları apartlara kadar takip ederek daha sonrasında cinsel tacizde bulundukları ihbarı üzerine JASAT timi harekete geçti. JASAT timi yaklaşık 2 aylık titiz çalışmanın sonunda şahısların Y.K. (17) ve O.K. (13) olduklarını tespit etti. Ardından operasyon yapan JASAT timi şahısları yakalamayı başardı.


Taciz anları anbean güvenlik kameralarına yansıdı


Görüntülerde şahısların önce apart girişinde bir Çinli turisti taciz ettikleri görülüyor. Ardından daha da ileri giden şahıslar asansöre kadar takip ettikleri turistleri bu defa asansör kabininde taciz etmeye devam ediyorlar. Asansörün hareket etmemesi için şahıslardan biri bacağını kabine doğru uzatarak asansörün kapısının kapanmasına engel oluyor. Şahıslardan biri kabin içine girerken, diğeri ise gülerek dışarıda bekliyor.


Şahısların yine aynı saatlerde bu defa asansöre binmeye çalışan bir başka iki kadın turisti daha taciz ettikleri görülüyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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