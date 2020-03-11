Çinli turistleri taciz ettiği iddia edilen iki kardeş yakalandı Denizli'de yaşanan bir olayda, Çinli turistlerin 13 ve 17 yaşlarındaki iki erkek kardeş tarafından taciz edildiği iddia edildi. Olaya ilişkin görüntüler, bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir grup Çinli turistin gezi sırasında iki erkek kardeş tarafından elle taciz edildiği anlar, güvenlik kamerasında görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi, taciz iddiasıyla aranan 13 ve 17 yaşlarındaki iki kardeşi gözaltına aldı. Adliyedeki işlemler sonrasında zanlılar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ÇİNLİ TURİSTLER KİRALADIKLARI EVE GİRERKEN TACİZE UĞRADI

3 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen olay, Denizli/Pamukkale'de meydana geldi. Şehre tatile giden ve isimleri Lopıng Zhang (41), Xın Tang (23), Jun Zhou (43) ve Nıanxıa Yang (34) olarak açıklanan Çinli turistler; kiraladıkları eve giriş yaparken apartmanda taciz edildi. İki kardeşin turistleri elle taciz ettiği o anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, turistlerin kiraladıkları daireye girmek için apartmana gelişi, onları takip eden iki kişinin peşlerinden gelmesi ve turistlerin elle taciz edildiği anlar bulunuyor.

TACİZ EDEN İKİ KİŞİ, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Taciz sonrasında olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri önce zanlıların Yılmaz K. (17) ve kardeşi Onur K. (13) olduğunu tespit etti. Taciz olayının yaşandığı apartmandaki ve çevredeki kamera kayıtları olmak üzere toplam 40 saatlik görüntü kaydı incelenerek, zanlılar belirlendi. İncelemeler sonrasında iki zanlı, yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA